La pregunta que incomodó a Machillo Ramírez sobre una de las figuras de Alajuelense que se ha visto muy poco

Óscar “Machillo” Ramírez, entrenador de Alajuelense, enfrentó este miércoles una consulta sobre un asunto que ha sido muy discutido alrededor del cuadro rojinegro, tanto por aficionados como por periodistas. ¿Qué pasa con el joven Elián Quesada y por qué no recibe minutos en el primer equipo?

El muchacho llegó con altas expectativas al club luego de salir del Arsenal de Inglaterra, club con el que incluso estaba entrenando con el primer equipo, aunque jugaba con su escuadra juvenil.

¿Qué pasa con Elían Quesada?

¿Es un fichaje que el técnico quería? ¿Se lo impusieron? Son dudas que le tiraron al DT y, por el tono y lo expresado, se ve que no le hizo mucha gracia.

Elián Quesada jugó con Alajuelense ante el Managua FC por la Copa Centroamericana. (Concacaf.com/Concacaf)

“Es un muchacho muy joven, yo no sé ustedes por qué guardan tantas expectativas. No sé si es por el club del que procede y todo el asunto, pero creo que es un muchacho que está todavía en proceso, él tiene cosas muy interesantes, pero también tiene sus falencias y uno como entrenador lo que hace es mirar y ver si se puede utilizar en algún momento.

“Él viene como lateral izquierdo, yo lo he comentado y lo he hablado también con él personalmente, que tiene que mejorar en la parte defensiva para que, de acuerdo a lo que nosotros manejamos, lo aplique. Lo que es técnica, lo que es la parte de manejo de balón, es muy interesante, pero necesita mejorar algunas cosas”, explicó.

Tiene que esperar a estar listo

El Machillo afirmó que él podría “correr el riesgo” de ponerlo, como lo ha hecho en algunos partidos que le ha dado oportunidad, como con el Motagua, pero cree que a nivel de prensa han hecho el asunto más grande de lo que es.

“Ustedes creo que han hecho una cosa como que tiene que estar sí o sí y no es así. Lo estoy llevando igual que con los otros muchachos, llámese (Deylan) Paz, (Deylan) Aguilar, o el mismo (John Paul) Ruiz, son gente que todavía tiene que dar los pasos bien. No puede que hayan hecho una expectativa grande y que con solo eso ya están. Los muchachos también sienten esa presión y yo tengo que saber manejar eso”, explicó.

Ramírez agregó que, además, hay un proceso de adaptación en temas como convivencia, idioma y otros detalles fuera de la cancha y que venir de Europa a América tiene sus cosas.

Óscar "Machillo" Ramírez fue amplio y sincero con la situación de Elián Quesada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No porque venga del Arsenal va a jugar de una vez

“Son cosas que he evaluado y no es que no quiera ponerlo, es que hay que buscarle el momento para ir dándole oportunidades. Lo digo ahora porque ya es muy recurrente el tema de que me preguntan de Elián. Elián solo tiene 20 años. No porque venga del Arsenal va a estar en sintonía e inmediatamente tiene que jugar ya.

“Como hemos hablado, hemos trabajado con él cositas, también puede ser que en algún momento, igual que lo he dicho a los jóvenes, en cualquier momento, ante un evento y es la opción mejor, puede aparecer”, dijo.