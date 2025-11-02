Vladimir Quesada espera que el gol de Gustavo Herrera marque el inicio de una buena racha

Saprissa ganó en Guadalupe pero la noche se la llevó Gustavo Herrera con su primer tanto vestido de morado, y así lo manifestó Vladimír Quesada en conferencia con su alegría de ver a su delantero anotar.

Quesada expresó de las dificultades que le puso el Guadalupe.

“Es una gran victoria, pero esta en especial, felicitamos al inicio del juego a Palomeque, sus equipos juegan, son complicados, tratamos de estudiar sus planteamientos, la teoría es que no es complicado, pero para mí es lo contrario.

Vladimír comentó sobre el tanto del panameño.

“Con lo de Gustavo es un gran aliciente, es algo refrescante para todos nosotros, él ha hecho las cosas muy bien, lamentablemente se le había negado, pero, ¿cómo no lo va premiar el fútbol? si entra y se entrega de esa manera”.

Saprissa se impuso 1-3 a Guadalupe. (Jose Cordero/José Cordero)

El técnico espera que se vengan ahora más tantos del canalero. “El fútbol hoy premió, estamos contentos, esperamos que ahora se le abra el marco ya que él lucha para eso”.

Sobre dormir como líder, Vladimír se expresó: “Usted gana dos partidos y se mete en zona de clasificación, pero igualmente pierde dos, o empata, y te ves de la mitad de la tabla hacia abajo. Nosotros entendemos que eso se puede dar, en el inicio de esta segunda vuelta debe ser mejor que la primera; bendito Dios que nos dio fuerzas para lograr el resultado positivo, esto no termina, casi tenemos asegurada la clasificación, pero lo importante tenemos claro lo que queremos, clasificar y pelear el primer lugar”.

Gustavo Herrera marcó su primer gol con el Saprissa ante Guadalupe. (Jose Cordero/José Cordero)

Sobre el parón por la Selección Nacional, Quesada se manifestó como algo negativo para los morados.

“No es algo bueno para nosotros ni para ninguno de los equipos, pero todo lo que sea beneficio para la selección, hay que hacer el sacrificio, todos tenemos que hacer el esfuerzo aunque nos saque del ritmo que hemos tomado. Una vez más se presenta, hemos tratado de analizar, resolver y tomar precauciones”.