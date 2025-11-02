Se acabó el maleficio: Gustavo Herrera marcó su primer gol con el Saprissa

Con lágrimas y tapándose la cara, así celebró Gustavo Herrera su primer tanto con la camiseta del Deportivo Saprissa.

El tan esperando tanto del panameño llegó 15 partidos después de su debut, y fue la estocada final para un Guadalupe al que el Monstruo venció 3-1 la noche de este sábado en el Colleya Fonseca.

El primer gol de Herrera fue de pechito. Pero no fue tan espectacular como suena, ya que lo único que hizo el delantero fue ponerle el tronco a un rebote. No había portero. Esas que llaman: “cuidado la falla”.

Fiesta morada

La noche de este sábado terminó siendo una fiesta morada, porque los tibaseños terminaron celebrando muchas cosas: la victoria, el gol de Herrera, ser líderes momentáneos y la renovación de Mariano Torres.

El Monstruo llegó con la consigna de meterle toda la presión posible a Liga Deportiva Alajuelense en el tema del liderato, ya que los manudos tienen este domingo un juego complejo en la cancha de Liberia que puede darle a los de Tibás el primer puesto antes del parón por la Selección Nacional.

El partido inició sin muchas jugadas claras, no obstante a los 9 minutos de juego, según el exárbitro Henry Bejarano, a los guadalupanos no se les marcó un penal a favor que pudo ser la apertura en el marcador tras una posible falta de Jefferson Brenes, en la que el VAR no intervino.

Un autogol de Leonel Peralta abrió la cuenta a favor de Saprissa esta sábado por la noche en Guadalupe. (Jose Cordero/José Cordero)

En una etapa incial en la que no pasó mucho más, todo parecía que acabaría sin nada para nadie, hasta que un balón al área, y una descordinación entre el guardameta de Guadalupe, Rodiney Leal, y Leonel Peralta, acabó en un autogol a favor de Saprissa en el tiempo de reposición para darle la ventaja a los de Vladimir Quesada.

LEA MÁS: Guadalupe vs Saprissa: ¿Era penal en contra de los morados? Esto dice Henry Bejarano

Después del autogol, la complementaria seguiría con la misma dinámica, un partido con bajo nivel ofensivo y sin mayores emociones en cada arco.

Mariano Torres fue titular con el Saprissa ante Guadalupe tras renovar su contrato con los morados. (Jose Cordero/José Cordero)

René Miranda quiso acabar con el aburrimiento y meterle emoción al juego con un gran remate de cabeza para batir al portero Esteban Alvarado, sobre los 62 minutos de juego.

Pasaban los minutos y la presión de la cima empezaba a asomarse en el conjunto tibaseño, hasta que al 76, tras un cobro de tiro libre de Torres, apareció Óscar Duarte para solo meterle la cabeza a la pelota y sentenciar el segundo.

Mariano, una vez más, demostró por qué el saprissismo necesita que no se retire aún.

LEA MÁS: Puntarenas sufre otro golpe en casa: Pérez Zeledón gana con gol agónico en el “Lito” Pérez

A los pocos minutos del tanto del exmundialista, Saprissa tuvo en pies del panameño Gustavo Herrera la sentencia, pero el canalero la envió a la nubes, lo que desató una rechifla tremenda en la grada.

Sin embargo, el pana se sacudió minutos después, porque al 82 le llegó su tan esperado festejo.

La alegría de sus compañeros, y del mismo jugador fue un fiel reflejo de lo que venía viviendo, con lágrimas, y con una afición morada que cantó el gol y coreó su nombre en apoyo al futbolista, se acabó la mala racha para, más allá de un deportista, un ser humano que se notaba la estaba pasando realmente mal por su bajo nivel.

Saprissa se impuso a Guadalupe 1-3. (Jose Cordero/José Cordero)

Saprissa acabó ganando 1-3, y con esto dormirá como líder, haciendo su tarea y advirtiéndole a los manudos que la carrera por la cima será hasta las últimas instancias.

Saprissa se enfrentará al Herediano en la Cueva en la siguiente fecha del torneo, tras el parón de fecha FIFA, en un duelo crucial en sus aspiraciones por ese primer lugar.