Mariano Torres renovó con Saprissa por el primer semestre del 2026

Mariano Torres renovó seis meses más con el Deportivo Saprissa.

Este viernes, el equipo morado informó la extensión del ligamen del capitán saprissista, por el primer semestre del 2026.

En un video que colgó el cuadro saprissista en sus redes sociales, se observa a Mariano caminando en la cancha del Ricardo Saprissa, con una máquina para pintar el césped, y al final, el jugador de 38 años dice:

“Listo morados, ya está firmado”.

La renovación de Mariano Torres

Al informar de la renovación del jugador, esto informó el club morado:

“Cuando Torres arribó al club, el Monstruo contabilizaba 32 títulos nacionales. Hoy, una década después, el capitán ha sido protagonista en la conquista de 8 campeonatos, consolidando su lugar como uno de los referentes más emblemáticos de la actualidad.

“Mariano se ha ganado el cariño y respeto de la afición más exigente gracias a su profesionalismo, liderazgo y calidad futbolística, además de esa zurda educada que tantas alegrías ha brindado a la gran Familia Saprissa”, destacó Saprissa sobre la renovación del jugador argentino.