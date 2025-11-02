Cartaginés espanta sus fantasmas y celebra valioso triunfo ante San Carlos

En una nublada mañana, el Club Sport Cartaginés logró hacer salir el sol y despejar los fantasmas que le rodean en esta instancias al vencer 2-1 a un aguerrido San Carlos.

Desde setiembre el equipo brumoso no lograba salir airoso por el torneo local, sin embargo, la serie ganada ante el Motagua de Honduras era fue el aliciente necesario para enderezar el rumbo del barco de Andrés Carevic, que llegaba obligado a ganar por el repunte de algunos de sus perseguidires.

Pese a que San Carlos llegó como el colero, los de Wálter Centeno empezaron sin complejos en el estadio de los blanquiazules, poniendo a prueba a Kevin Briceño desde los primeros instantes del juego.

La visita tuvo un mano a mano clarísimo a los 18 minutos, pero fue el arquero local el que sostuvo el arco en cero, no obstante, en la acción siguiente, en un tiro de esquina, nadie despejó y la pelota le cayó a Yosel Piedra, quien la mandó a guardar y activó el nerviosismo en Cartago.

Cartaginés no ganaba por el campeonato nacional desde septiembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

San Carlos pudo aumentar la ventaja, pero Cartaginés aguantó a como pudo. Los brumosos, por su parte, también tuvieron chances de igualar la pizarra mucho antes de que lo concretaran, pero el balón pasaba caprichosamente rozando el marco.

Al finalizar la etapa inicial, los nervios en la grada empujó a la afición a pegarle una silbatina a los suyos, que probablemente sentían como le empezaban a revivir algunos traumas del pasado.

La desesperación empezaba a invadir a los azules, sobretodo porque a los 53 minutos le anularon un gol a Jesús Bátiz por una posición adelantada muy evidente.

Al 60 ocurrió un posible penal que no se le señalo a Cartaginés. Para el exárbitro, Henry Bejarano, el VAR tuvo que invervenir por el empujón hacia el atacante brumoso.

La esperanza volvió al Fello Meza cuando Mauro Quiroga consiguió el empate tras un gran remate de cabeza, a falta de poco más de 20 minutos para que terminara la mejenga.

Los blanquiazules terminaron de espantar los fantasmas al 82, tras un gran tiro libre de Bernald Alfaro, que se brincó la barrera y entró de piconazo ante la estirada del joven portero Alexandre Lezcano.

Cartaginés volvió al triunfo tras remontar ante San Carlos. (La Nación/Fotografía: Rafael Pacheco)

El nerviosismo, como era de esperarse, se mantuvo hasta que el árbitro pitó el final del juego. Apenas pasó eso, la satisfacción para los blanquiazules de volver a ganar fue grande, ya que el conjunto de Carevic se sostiene en los puestos altos y le manda una señal a sus perseguidores que esperaban el traspié brumoso.

Cartago se va al parón de selecciones con la paz de regresar al triunfo y con un calendario complejo. Deberá medirse en Alajuela a la Liga en el duelo de reposición de la primera vuelta, para después visitar Pérez Zeledón, volver a jugar contra los manudos, pero en el Fello Meza, y cerrar como locales ante Liberia.

Mauro Quiroga habló tras el valioso triunfo de Cartaginés

El argentino Mauro Quiroga habló tras la victoria contra los norteños, en una semana que ha sido clave para Cartago, y también para él, pues anotó en Honduras contra Motagua, y este domingo marcó el primer gol para los brumosos, que fue muy relevante para esa remontada al cierre.

“Eran importantes los tres puntos, veníamos de muchos partidos, de viajes de por medio, muchos lesionados. El grupo ha demostrado el trabajo, intentamos construir desde el minuto uno. Estoy feliz y orgulloso por el trabajo, era importante ganar.

“Estoy tranquilo; yo dependo de mis compañeros; el fútbol es un deporte colectivo, mis compañeros dependen de mí. En los últimos partidos he tenido ocasiones, entonces creo que todo se resume ahí. Es muy injusto decir que no se anota, pero a veces, hay que valorar las ocasiones que se tienen”, expresó Quiroga por las críticas sobre su falta de gol. Dicho sea de paso, el che anotó este domingo su primer gol del torneo con los brumosos.