El gol que Bernald Alfaro anotó para el Cartaginés y que hizo llorar a toda su familia

Bernald Alfaro volvió a sonreír con la camiseta del Cartaginés. Luego de sufrir una lesión a inicios de año, el volante blanquiazul retoma poco a poco su rol de protagonista en el equipo de Andrés Carevic y fue determinante en el repechaje que disputaron los blanquiazules, para volver a la Copa de Campeones de Concacaf.

El martes anterior, durante el juego de vuelta ante el Motagua, Alfaro abrió la cuenta para los brumosos al minuto 56, un tanto que celebró con el alma y que también desató las lágrimas de sus padres, don Gerardo y doña Lorena, quienes no pudieron ocultar la emoción en su casa, en Sarchí.

Cartago derrotó 3-1 a los hondureños y horas después de este encuentro, don Gerardo conversó con La Teja y dijo, muy feliz, que la perseverancia de su muchacho está dando frutos.

Bernald Alfaro anotó el primer gol del Cartaginés. Prensa CSC. (Prensa CSC. /Prensa CSC.)

“El gol fue verdaderamente espectacular. Sabíamos que su perseverancia y mística, el hecho de no darse por vencido le dará frutos y el Señor quiso que fuera en ese momento.

“Lo que está logrando es grandioso y nosotros, su familia tenemos que copiarle, porque pese a que se lesionaba una y otra vez, seguía trabajando, no se rendía y con el apoyo de sus seres queridos y el aferrarse a Dios ha hecho que pueda seguir disfrutando de lo que le gusta”, afirmó.

“Hemos hecho buenos partidos, un gran esfuerzo y merecíamos estar ahí. Fuimos bastante inteligentes en el manejo del partido”. — Bernald Alfaro, jugador Cartaginés.

La celebración del gol de Bernald Alfaro

Don Gerardo contó que el martes por la noche, él junto a su esposa se prepararon para ver el partido y antes del encuentro, le enviaron un mensaje muy significativo al jugador.

Bernald Alfaro y su gol ante el Motagua

“Le escribí un mensaje que decía: ‘Dios siempre premia el esfuerzo’, porque en nuestra familia siempre ponemos a Dios de primero en todo y sabíamos que sería recompensado.

“Cuando cayó el gol, brincamos, lloramos de alegría, de ver que Dios lo había premiado en ese momento y cuando terminó el partido conversamos, lloramos los 3 juntos y estamos muy felices, por todo el empeño y lo que hizo por Cartago”, añadió.

Bernald Alfaro, celebró muy emocionado el gol que anotó con Cartaginés. Prensa CSC. (Prensa CSC. /Prensa CSC.)

El orgulloso papá no ocultó lo mal que lo han pasado con las lesiones del jugador, pero en los momentos difíciles siempre tuvo a su círculo cercano para salir adelante.

“Él siempre tuvo la ilusión de volver a jugar y muchas veces decayó, era normal, pero para eso tiene a su familia, nos encargamos de levantarlo cuando era necesario.

“Hemos pasado momentos muy amargos, da mucha tristeza, nos desesperamos, pero también debíamos motivarlo. Es algo que no se le desea a nadie y por eso, cuando vemos a un jugador lesionado le pedimos a Dios que ojalá salga adelante, y que se recupere pronto”, expresó.

Bernald Alfaro anotó uno de los goles con que Cartaginés derrotó 3-1 al Motagua. Prensa CSC. (Prensa CSC. /Prensa CSC.)

El mensaje de la familia de Bernald Alfaro

El papá del jugador expresó que están sumamente agradecidos con la dirigencia y el cuerpo técnico del Cartaginés, por el apoyo que le han brindado en todo momento.

“En Cartago se han comportado como debe ser, a la altura. La administración no ha reparado en ayudar a Bernald para su recuperación y no hay palabras para agradecerle a la familia Vargas al cuerpo técnico por lo que han hecho por él”, dijo.

Este miércoles, fue un día especial para la familia: los papás del jugador lucían con orgullo la camisa blanquiazul y en el barrio, cada persona que se encontraba con don Gerardo lo felicitaba por el partidazo que hizo el muchacho.

“La gente nos felicitaba y no es para menos, lo que hizo Cartago el martes fue muy importante. Yo siempre le digo a cada persona que Bernald es más gente que jugador, es una persona de muy buenos sentimientos, un gran ser humano y por eso, él se merece cosas buenas”, destacó.

Los padres del jugador lo sorprendieron en la tarde, cuando Cartago regresó al país. Don Gerardo y doña Lorena se fueron al aeropuerto Juan Santamaría, para esperar a su muchacho y darle un abrazo.

“El martes por la noche le pedí la camisa y me la regaló. Él no sabía que iríamos a recibirlo al aeropuerto y estaba muy feliz cuando nos vio y nos quedamos con eso, con todo el cariño que recibimos de él”, dijo.