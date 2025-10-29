Motagua - Cartaginés: Brumosos provocaron un huracán de críticas en Honduras tras eliminar a Motagua

El triunfo del Cartaginés por el repechaje para ir a la Concacaf Champions Cup fue algo inapelable. Ganó en el Fello Meza y en Honduras a un Motagua que es uno de los clubes más importantes del balompié de ese país.

El 4-1 en el global, denota la diferencia que hubo en la serie, pese a que el primer compromiso fue igualado, pero ese gol al cierre, fue un golpe del que Motagua no se pudo levantar y generó, en su momento, ruido por parte de la prensa.

No obstante, el 1-3 en Tegucigalpa fue ya la gota que derramó el vaso, haciendo que cierto sector de la prensa de dicho país, explotara contra las águilas tras otra derrota más del fútbol hondureño ante el tico, ya que Alajuelense fue el primer encargado de dejar tendido al ciclón azul en la serie de cuartos de final.

Cartaginés le volvió a ganar a Motagua y lo hizo con un marcador abultado. Bernald Alfaro consiguió uno de los goles brumosos. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Lo que dijo la prensa de Honduras sobre la victoria del Cartaginés sobre Motagua

Uno de los periodistas más duros con el Motagua tras ser eliminado por el Cartaginés fue Gustavo Roca, del Diario Diez, que llamó a lo ocurrido este pasado martes con el Motagua como una “Vergüenza Nacional”.

“Bochorno motagüense. Motagua fue ridiculizado, una vez más en torneos internacionales, y otra vez en su patio. Los azules fueron vapuleados por Cartaginés, que le barrieron la serie y clasifican así a la Champions de Concacaf. Javier López (entrenador del Motagua) le hace perder una millonada a la institución azul con su eliminación de la Champions. Se viene un 2026 gris, sin torneo internacionalen el primer periodo. Tres juegos ante Cartaginés, no ganó ninguno. Vergüenza Nacional”, dijo el comunicador en su perfil de X.

Otro que se le fue con todo al Motagua en su red social de X, fue Oscar Funes, comentarista de Tigo Sports Honduras, calificando lo de la águilas catrachas como un enorme fracaso.

“Enorme fracaso de Motagua en Concacaf. Estuvo a nada de meterse en semifinales, conseguir el pase a la Concachampions y dejó escapar la oportunidad ante Alajuelense. Ha terminado de la peor forma posible. Deja una imagen vergonzosa, superado y goleado. Un equipo sin juego y desalmado” expresó.

Cartaginés generó una ola de críticas de la prensa hondureña contra Motagua por quedar fuera de la Concacaf Champions Cup. (Diario Diez/Diario Diez)

La vuelta de Cartaginés al máximo torneo de la Concacaf

Después de esta victoria del equipo blanquiazul, logra, no solo dejarse una buena cantidad de dinero por la participación en la Concacaf Champions Cup, sino que acabar una racha que va desde el 2013 sin estar en dicho campeonato, el más importante de nuestra área.

Este torneo se llevará a cabo el siguiente semestre con ya la participación de equipo de Norteamérica y el Caribe, pero mientras tanto, los brumosos se preparan para seguir peleando por la clasificación en el torneo nacional, ya que vuelven a la acción, y ahora sí con todas las miradas en solo el certamen tico, cuando se midan a San Carlos el próximo fin de semana en el Fello Meza.