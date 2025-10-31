Legionarios

Keylor Navas revela una faceta inesperada y sorprendente fuera de las canchas

Keylor Navas, portero del Pumas de la Liga MX sorprendió al revelar un talento que tiene fuera de la cancha

Por Yenci Aguilar Arroyo

El portero Keylor Navas mostró cómo es su día a día en México y sorprendió con un talento que tiene fuera de la cancha.

Navas se abrió con sus seguidores y en su canal de YouTube enseñó lo que hace en su vida cotidiana. La jornada de Keylor comienza a eso de las 7:30 a.m., cuando desayuna junto a su esposa, Andrea Salas.

Media hora más tarde, se dirige a La Cantera, el centro de entrenamiento del Pumas y ahí pasa un rato en el gimnasio y luego se va a la cancha.

El portero Keylor Navas mostró parte de su rutina diaria, en su canal de YouTube. Foto tomada de X. (X Alex Déleon/X Alex Déleon)

Keylor Navas muestra lo que hace en su día a día

Luego del entrenamiento, Navas dedica un rato a atender entrevistas y en el video muestra una conversación que tuvo con David Faitelson.

A la salida del territorio de Pumas comparte con algunos fiebres, firma autógrafos y se toma fotos.

Apenas regresa a su casa, Keylor se prepara un café, conversa con su madre, doña Sandra Gamboa y al final del día se dedica a sus clases de piano, algo que muchos nunca hubieran imaginado.

