Keylor Navas revela una faceta inesperada y sorprendente fuera de las canchas

El portero Keylor Navas mostró cómo es su día a día en México y sorprendió con un talento que tiene fuera de la cancha.

Navas se abrió con sus seguidores y en su canal de YouTube enseñó lo que hace en su vida cotidiana. La jornada de Keylor comienza a eso de las 7:30 a.m., cuando desayuna junto a su esposa, Andrea Salas.

Media hora más tarde, se dirige a La Cantera, el centro de entrenamiento del Pumas y ahí pasa un rato en el gimnasio y luego se va a la cancha.

El portero Keylor Navas mostró parte de su rutina diaria, en su canal de YouTube. Foto tomada de X. (X Alex Déleon/X Alex Déleon)

Luego del entrenamiento, Navas dedica un rato a atender entrevistas y en el video muestra una conversación que tuvo con David Faitelson.

A la salida del territorio de Pumas comparte con algunos fiebres, firma autógrafos y se toma fotos.

Apenas regresa a su casa, Keylor se prepara un café, conversa con su madre, doña Sandra Gamboa y al final del día se dedica a sus clases de piano, algo que muchos nunca hubieran imaginado.