Keylor Navas revela una faceta inesperada y sorprendente fuera de las canchas

El portero Keylor Navas mostró cómo es su día a día en México y sorprendió con un talento que tiene fuera de la cancha.
Navas se abrió con sus seguidores y en su canal de YouTube enseñó lo que hace en su vida cotidiana. La jornada de Keylor comienza a eso de las 7:30 a.m., cuando desayuna junto a su esposa, Andrea Salas.
Media hora más tarde, se dirige a La Cantera, el centro de entrenamiento del Pumas y ahí pasa un rato en el gimnasio y luego se va a la cancha.
LEA MÁS: Actor de “¿Quién mató a Sara?” compartió con Keylor Navas y su familia
Lo que hace Keylor Navas en su día a día
Luego del entrenamiento, Navas dedica un rato a atender entrevistas y en el video muestra una conversación que tuvo con David Faitelson.
A la salida del territorio de Pumas comparte con algunos fiebres, firma autógrafos y se toma fotos.
LEA MÁS: Keylor Navas reveló con cuál equipo espera retirarse y la respuesta decepcionará a muchos
Apenas regresa a su casa, Keylor se prepara un café, conversa con su madre, doña Sandra Gamboa y al final del día se dedica a sus clases de piano, algo que muchos nunca hubieran imaginado.