Actor de “¿Quién mató a Sara?” compartió con Keylor Navas y su familia

Un reconocido actor de novelas compartió con Keylor Navas, su esposa y su hermana

Por Yenci Aguilar Arroyo
Keylor Navas compartió con el actor Alejandro Nones.
El actor venezolano Alejandro Nones compartió con el portero Keylor Navas y su familia. Instagram Alejandro Nones. (Instagram Alejandro Nones./Instagram Alejandro Nones.)

Un reconocido actor de telenovelas compartió con el portero Keylor Navas, su esposa Andrea Salas y su hermana Kimberly.

Alejandro Nones, actor venezolano conocido por participar en producciones de renombre como “Teresa”, “Corona de lágrimas”, ¿Quién mató a Sara?“ y ”Cuna de lobos" estuvo con el arquero del Pumas y quedó encantado con la compañía del tico y su familia.

Alejandro Nones y su encuentro con Keylor Navas

Nones compartió en sus redes sociales una imagen en donde está al lado de Navas. También los acompañó el comediante José Guzmán.

“En familia sabe mejor. Que viva Costa Rica y que viva el gallo pinto”, escribió el sudamericano en su cuenta de Instagram.

Yenci Aguilar Arroyo

