Keylor Navas y Sergio Ramos comparten en el GP de México

El guardameta nacional, Keylor Navas, no está pasando su mejor momento en su actual club, Pumas, ya que el conjunto felino se ubica fuera de puestos de clasificación a la Liguilla tras empatar con el León y colocarse en la casilla número 13 de la Liga MX.

Pese a la igualdad y el momento irregular de su institución, Navas es de los más defendidos por la afición universitaria, y este domingo se le observó, en el Gran Premio de México 2025, junto con su gran amigo de su etapa en el Real Madrid y Paris Saint Germain, Sergio Ramos.

Sergio Ramos y Keylor Navas se les vió este fin de semana en el Gran Premio de México. (X ESPN/X ESPN)

Según medios internacionales, el portero costarricense se observó tranquilo y sin hablar mucho sobre fútbol y la actualidad de los Pumas, deseando una gran carrera de F1 para todos los conductores de dicha competencia.

Keylor volverá a la acción hasta el próximo fin de semana, cuando los Pumas se midan a los Xolos de Tijuana, al mediodía en condición de locales, y con total obligación de sumar de tres puntos para intentar colarse a la siguiente ronda del torneo azteca.