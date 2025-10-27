Deportes

Keylor Navas y Sergio Ramos comparten en el GP de México

El arquero costarricense Keylor Navas fue visto compartiendo con su excompañero del Real Madrid, Sergio Ramos, durante el Gran Premio de México, donde ambos disfrutaron del ambiente de la Fórmula 1

Por Eduardo Rodríguez

El guardameta nacional, Keylor Navas, no está pasando su mejor momento en su actual club, Pumas, ya que el conjunto felino se ubica fuera de puestos de clasificación a la Liguilla tras empatar con el León y colocarse en la casilla número 13 de la Liga MX.

Pese a la igualdad y el momento irregular de su institución, Navas es de los más defendidos por la afición universitaria, y este domingo se le observó, en el Gran Premio de México 2025, junto con su gran amigo de su etapa en el Real Madrid y Paris Saint Germain, Sergio Ramos.

Sergio Ramos y Keylor Navas se saludaron muy amenamente antes del partido entre Monterrey y Pumas.
Sergio Ramos y Keylor Navas se les vió este fin de semana en el Gran Premio de México. (X ESPN/X ESPN)

Según medios internacionales, el portero costarricense se observó tranquilo y sin hablar mucho sobre fútbol y la actualidad de los Pumas, deseando una gran carrera de F1 para todos los conductores de dicha competencia.

Keylor volverá a la acción hasta el próximo fin de semana, cuando los Pumas se midan a los Xolos de Tijuana, al mediodía en condición de locales, y con total obligación de sumar de tres puntos para intentar colarse a la siguiente ronda del torneo azteca.

Sergio RamosKeylor NavasF1GP de México
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

