Iker Casillas ha sido víctima de millonaro robo en su casa y principal sospechoso es cercano al exportero

El exguardameta del Real Madrid y campeón del mundo con España, Iker Casillas (44 años), rompió su silencio luego del robo ocurrido en su vivienda en La Finca, Madrid, un hecho que conmocionó a su entorno más cercano.

Según medios españoles como ABC, el hurto fue cometido por personas de su plena confianza, lo que provocó una investigación que derivó en la detención de una empleada del hogar y su marido, portero de la urbanización donde reside el exfutbolista.

Casillas expresó sentirse tranquilo y confiado en la justicia, tras conocerse que el responsable confesó haber actuado solo.

El ladrón confesó y pidió disculpas

Iker Casillas rompió el silencio tras el robo ocurrido en su vivienda en La Finca. (MIGUEL RIOPA/AFP)

En el programa “El tiempo justo”, Carlos, portero de la urbanización y principal sospechoso, admitió haber sustraído dos relojes de lujo, no cinco como se informó inicialmente, los cuales vendió por 26.000 euros (poco más de 15 millones de colones).

“El único culpable soy yo. Mi pareja no sabía nada. Lo hice por necesidad, tengo deudas y estoy arrepentidísimo”, declaró el autor del robo, quien enfrenta una posible condena de 18 meses de prisión.

El hombre aseguró que nunca tuvo intención de involucrar a la empleada del hogar, señalada en un inicio como cómplice: “Ella no sabía nada. Yo la he utilizado y me arrepiento profundamente”.

Investigación en curso

La Policía también tomó declaración a Sara Carbonero, exesposa del exguardameta (Instagram)

La Policía Nacional continúa las diligencias del caso y ha logrado recuperar dos relojes de la colección de Casillas, mientras busca las demás piezas. También tomó declaración a Sara Carbonero, exesposa del exguardameta, para obtener más información sobre la relación laboral con la trabajadora implicada.

El robo, ocurrido entre julio y octubre, se descubrió cuando Casillas notó que varias piezas de su colección habían sido sustituidas por imitaciones casi idénticas, lo que retrasó la denuncia inicial.

A pesar del impacto del suceso, Casillas mantiene la calma: “Estoy tranquilo, confío plenamente en la justicia”, declaró al programa “Fiesta”, el exportero, decidido a dejar atrás el episodio.

Nota realizada con ayuda de IA