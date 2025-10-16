Real Madrid vs Barcelona Legends: el clásico que podría vivirse en Costa Rica en 2026

El exportero del Real Madrid Iker Casillas podría venir a disputar el encuentro contra el Barcelona. AFP. (FRANCK FIFE/AFP)

¿Será posible ver un partido entre el Real Madrid y el Barcelona en Costa Rica?

El martes anterior, el Ministerio de Economía dio los permisos para la preventa de un partido entre leyendas de los equipos españoles, que sería en febrero del próximo año.

En el sitio web del MEIC aparece la autorización para la realización del espectáculo deportivo. Según el permiso dado por esta entidad, se acordó una preventa de un total de 35.089 boletos.

¿Cuándo sería el duelo entre leyendas del Barcelona y Real Madrid?

El partido entre Barca Legends y Real Madrid Legends será el 7 de febrero del 2026, en el Estadio Nacional, a partir de las 8 de la noche. Se autorizó a la empresa Global Tickz para la venta de los boletos, pero en su sitio web aún no aparecen detalles del evento.

¿Cuáles jugadores del Real Madrid y Barcelona podrían venir a este encuentro?

Cada equipo tiene sus propios medios y, aunque aún no se conocen detalles de la actividad en suelo tico, en la lista de ambos clubes aparecen leyendas.

Real Madrid:

- Íker Casillas

- Michel Salgado

- Roberto Carlos

- Luis Figo

- Guti

- Marcelo

- Pepe

- Toni Kroos

- Clarence Seedorf

- Raúl González

- Julio Baptista

- Steve McManaman

- Emilio Butragueño

Romario podría venir con el Barcelona, a enfrentarse al Real Madrid. La Nación Argentina. (La Nación Argentina./La Nación Argentina.)

Barcelona:

- Carles Puyol

- Gianluca Zambrotta

- Juliano Belletti

- Edgar Davids

- Éric Abidal

- Ronaldinho

- Romario

- Adriano

- Andrés Iniesta

- Ronald De Boer

- Rafa Márquez

- Jari Litmanen

- Deco

- Gheorghe Hagi

- Xavi

- Hristo Stoichkov

- Rivaldo