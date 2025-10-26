Sucesos

Keylor Navas y Pumas sacaron un punto agónico en su visita al León en la Liga MX

Pumas UNAM y el Club León empataron 1-1 este viernes en el Estadio León, en un partido cargado de intensidad por la jornada 15 de la Liga MX

Por Hillary Chinchilla Marín

El Club León y los Pumas de la UNAM firmaron un empate 1-1 en el Estadio León, en un duelo que tuvo de todo: goles, penales, polémica y un cierre dramático.

El portero costarricense Keylor Navas, figura del conjunto universitario, tuvo poco trabajo bajo los tres palos, aunque realizó una atajada de antología en el primer tiempo.

A los 31 minutos, el tico se lució al detener un remate acrobático de media chilena, acción que desató los aplausos de la afición local y mantuvo el marcador en cero.

León le marcó un gol a Keylor Navas en el momento menos pensado.
León se adelantó, pero Pumas no se rindió

El León abrió el marcador al minuto 56, tras una jugada colectiva por la banda derecha que terminó en un centro rastrero al área. El balón se le escapó a Navas por centímetros y un delantero del cuadro esmeralda aprovechó para definir entre dos defensores universitarios.

Solo dos minutos después, al 58′, el árbitro señaló penal para León por un jalón dentro del área. Sin embargo, el cobro desde los 11 pasos fue detenido por el arquero felino, lo que evitó el segundo tanto de los locales y mantuvo con vida a los visitantes.

Reacción y empate agónico

Cuando todo parecía definido, una nueva falta dentro del área al minuto 88 le dio esperanza al equipo de Navas. Esta vez, José Juan Macías asumió la responsabilidad y no falló desde el punto penal, marcando el 1-1 definitivo.

El árbitro añadió siete minutos de reposición, en los que Pumas dominó el balón e incluso estuvo cerca de remontar, pero el marcador no se movió más.

Keylor Navas brilló con una espectacular atajada en el empate entre León y Pumas.
Un punto valioso para ambos equipos

Con este resultado, Pumas llega a 16 puntos y se mantiene en la pelea por los puestos de repechaje, mientras que León suma 14 unidades y sigue luchando por salir de la parte media de la tabla.

El próximo reto para Keylor Navas y Pumas será en casa, donde buscarán volver a la senda del triunfo y asegurar su lugar entre los ocho primeros del torneo.

