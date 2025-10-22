El duro momento de Ochoa en Chipre que podría acabar el debate con Keylor Navas

El debate entre Keylor Navas y Ochoa vuelve a encenderse por el rendimiento del mexicano (Imagen hecha con IA y utilizada con fines ilustrativos). (ChatGPT/ChatGPT)

La aventura de Guillermo Ochoa en el fútbol de Chipre no ha empezado bien, y su rendimiento ha vuelto a poner sobre la mesa el eterno debate con Keylor Navas, el portero costarricense que brilló en Europa con el Real Madrid, donde conquistó tres Champions League.

De acuerdo con información publicada por El Universal, Ochoa, actual arquero del AEL Limassol, se ha convertido en uno de los porteros más goleados de la Cyprus League tras recibir 12 goles en cuatro partidos como titular, el registro más negativo del torneo.

Un arranque lleno de críticas

El mexicano, que llegó al club chipriota con la ilusión de mantenerse activo rumbo al Mundial de 2026, no ha logrado consolidar su portería. En su debut cayó 5-0 ante el Omonia Nicosia, después perdió 2-0 frente al Akritas Chlorakas, ganó 4-1 al Anorthosis (aunque recibió un gol) y más tarde fue derrotado 4-0 por el Aris Limassol.

El AEL Limassol ocupa actualmente la décima posición con siete puntos de 21 posibles, mientras los cuestionamientos hacia el rendimiento del guardameta aumentan cada semana.

Un registro que pesa más que la comparación

Durante años, parte de la prensa mexicana ha insistido en comparar a Guillermo Ochoa con Keylor Navas, intentando mantener vivo el debate sobre quién ha sido el mejor portero de la región. Sin embargo, el pobre arranque del mexicano en Chipre contrasta con la carrera de Navas, quien dejó huella en el fútbol europeo con títulos, récords y actuaciones decisivas en torneos de élite.

Este nuevo episodio podría poner punto final a esa discusión, pues mientras el costarricense se mantiene como referente internacional, ahora en el Pumas de México, el mexicano atraviesa un momento difícil en una liga de menor nivel competitivo.

En busca de redención

A sus 40 años, Ochoa todavía confía en revertir su situación y mantener su lugar en la selección mexicana. El arquero prepara su regreso a la cancha este fin de semana, cuando el AEL Limassol enfrente al Krasava Ypsonas, con la urgencia de sumar puntos y recuperar confianza.

Los aficionados esperan que el veterano portero logre reencontrarse con su mejor versión, aunque las comparaciones con Keylor Navas parecen haber tomado un rumbo definitivo tras su llegada a Chipre.

