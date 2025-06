Keylor Navas habló sobre Guillermo Ochoa y su rivalidad como pocas veces

Keylor Navas afirma que no siente rivalidad alguna con Guillermo Ochoa (Tomada de ESPN)

Uno de los debates más grandes en la Concacaf en la última decada ha sido sobre quién es mejor como portero si el costarricense Keylor Navas o el mexicano Guillermo Ochoa, tema que que medios y aficionados han hablado desde entonces.

Este sábado previo al choque entre Costa Rica y México por el cierre del grupo A en la Copa Oro 2025, al meta tico le tiraron varias preguntas al respecto en las que fue enfático que para ellos jamás ha existido tal rivalidad.

El arquero del Newells Old Boys de Argentina aseguró que ambos son como carros de lujo, que elija la marca que elijas, ambos te llevarán a tu destino de la mejor forma y que la gente no debería desgastarse por una discusión que no lleva a ningún lado.

“Yo creo que es una cuestión de gustos, nunca he tenido la oportunidad de hablar con Memo de eso, porque cuando nos hemos visto hemos aprovechado el tiempo y hablado de cosas que para nosotros son importantes, al final usted puede poner dos carros de alta gama y los dos son increíbles, de lujo y te van llevar al mismo lugar y usted termine hasta eligiendo por color o diseño, si al final valen lo mismo, lo mismo pasa con nosotros”, manifestó de forma muy salomónica.

“Nosotros no entramos en esas polémicas, disfrutamos, tratamos de hacer la historia lo mejor posible, entonces creo que desde el fútbol usted puede hacer amigos, valorar y respetar. La trayectoria de Memo es muy respetable y nada más, no hemos tenido ningún problema ni lo tendremos, al final uno solo escoge en qué carro se quiere ir”, comentó.

Además afirmó que a nivel general, la trayectoria de Ochoa no ha sido tan valorada como se debería, afirmó.

“Memo es un potero de una trayectoria increíble, en México lleva muchísimos años haciendo historia, se ve que tiene un hambre increíble, estar ahí y seguir luchando hay que valorarlo y reconocerlo como futbolista”

“En vez de estar atacándolo, muchas veces se le debería respetar más, hay que esperar a ver cuántos Memos saldrán de acá a muchos años, para el bien del fútbol mexicano ojalá sean muchos, es admirable, un portero así debe ser ejemplo para muchos jóvenes”, dijo.

Navas fue un poco más político, que su técnico, el mexicano Miguel Herrera, quien este viernes cuando le consultaron al respecto, afirma que se queda con Navas por su carrera.