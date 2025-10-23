Pumas - Atlético San Luis: Keylor Navas vuelve a sufrir y agrava su situación en la Liga MX

Keylor Navas y su equipo, el Pumas de México, no la pasan nada bien en la Liga MX. El miércoles por la noche, el portero tico fue titular en la derrota ante el Atlético San Luis.

El francés Sebastien Lamonge anotó el único tanto para el San Luis, lo que agrava la situación del cuadro universitario en el torneo mexicano.

Pumas cayó 1-0 y el equipo que dirige Efraín Juárez sumó una nueva derrota. La última victoria del equipo en el que juega Keylor fue el 12 de setiembre pasado, cuando derrotó 4-1 a Mazatlán.

Desde entonces, acumula dos empates (Tigres y Monterrey) y 4 derrotas (Juárez, América, Chivas y San Luis).

Keylor Navas la pasó mal el miércoles, en el encuentro ante Pumas y San Luis. Instagram Pumas. (Instagram Pumas. /Instagram Pumas.)

La situación del Pumas en la Liga MX

Con este resultado, los universitarios se quedaron en el puesto 12 de la tabla, con 14 puntos, lo que los deja fuera de zona de clasificación.

La desesperación de Keylor Navas tras ser fusilado en el gol con el que San Luis abrió el marcador.



Estos Pumas MX no juegan a nada. 😡 pic.twitter.com/uqLkMvnqCO — ¡GOOOYA! Auriazul (@goooyauriazul) October 23, 2025

El Atlético se metió en el décimo lugar, con 16 puntos y el Atlas está un puesto más abajo, con la misma cantidad de puntos. El Toluca es el equipo que lidera el torneo azteca, con 32 puntos, al cierre de 14 jornadas.