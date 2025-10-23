Legionarios

Pumas - Atlético San Luis: Keylor Navas vuelve a sufrir y agrava su situación en la Liga MX

Keylor Navas no la pasa nada bien con el Pumas de México, luego de caer contra el Atlético San Luis y su situación en la Liga MX es complicada

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Keylor Navas y su equipo, el Pumas de México, no la pasan nada bien en la Liga MX. El miércoles por la noche, el portero tico fue titular en la derrota ante el Atlético San Luis.

El francés Sebastien Lamonge anotó el único tanto para el San Luis, lo que agrava la situación del cuadro universitario en el torneo mexicano.

Pumas cayó 1-0 y el equipo que dirige Efraín Juárez sumó una nueva derrota. La última victoria del equipo en el que juega Keylor fue el 12 de setiembre pasado, cuando derrotó 4-1 a Mazatlán.

Desde entonces, acumula dos empates (Tigres y Monterrey) y 4 derrotas (Juárez, América, Chivas y San Luis).

Keylor Navas la pasó mal el miércoles, en el encuentro ante Pumas y San Luis. Instagram Pumas.
Keylor Navas la pasó mal el miércoles, en el encuentro ante Pumas y San Luis. Instagram Pumas. (Instagram Pumas. /Instagram Pumas.)

LEA MÁS: El duro momento de Ochoa en Chipre que podría acabar el debate con Keylor Navas

La situación del Pumas en la Liga MX

Con este resultado, los universitarios se quedaron en el puesto 12 de la tabla, con 14 puntos, lo que los deja fuera de zona de clasificación.

El Atlético se metió en el décimo lugar, con 16 puntos y el Atlas está un puesto más abajo, con la misma cantidad de puntos. El Toluca es el equipo que lidera el torneo azteca, con 32 puntos, al cierre de 14 jornadas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Keylor NavasPumasMéxicoLiga MXAtlético San Luis
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.