Keylor Navas y James Rodríguez se reencuentran en México: del Real Madrid al duelo Pumas vs León

Keylor Navas sigue reencontrándose en México con viejos amigos, aliados e incluso rivales con los que compartió en el fútbol de élite europeo. Esta vez el turno es para James Rodríguez.

Este sábado a las 7 p.m., los Pumas UNAM, club del arquero costarricense, visitarán la cancha del León, donde la gran figura es el colombiano.

Un duelo con historia en la élite europea

Además de la atracción que el partido genera por el nombre de los equipos y lo que se juegan en la tabla, medios internacionales enfocaron la atención en el enfrentamiento entre dos exfiguras del Real Madrid.

El diario As en su edición mexicana recordó lo que fue la relación entre Navas y Rodríguez, primero como compañeros y luego como rivales.

Keylor Navas y James Rodríguez fueron rivales cuando se enfrentaron con el Bayern Munich y el Real Madrid en el 2018. (Paul White/AP)

“El 21 de mayo del 2017, fue el último partido que tanto el costarricense como el colombiano compartieron como aliados. Un más que suficiente Malaga 0-2 Real Madrid para coronarse campeones de La Liga y vivir la gloria final de su etapa juntos. A partir de ese momento, se cruzaron en más ocasiones como enemigos, llevándonos al 2018 como aquel año en que se vieron las caras en postreras ocasiones”.

De la Champions a un reencuentro en México

“El 1 mayo del 2018 fue su último encuentro como rivales a nivel de clubes. Durante la Semifinal de Vuelta de la UEFA Champions League Bayern Munich y Real Madrid empataron 2-2, con gol de James dicho sea de paso, aunque inservible hasta cierto punto pues el cuadro blanco pasó por global de 4-3. Meses después, de manera incomparable, pero vendría la revancha para el sudamericano”, publicó el medio.

Keylor Navas y James Rodríguez fueron compañeros por tres años en el Real Madrid. (GERARD JULIEN)

De Europa a la Liga MX, una nueva página en su historia

La última vez que se vieron en una cancha fue a nivel de selecciones, en un amistoso el 16 de octubre del 2018 en el que Colombia derrotó 3-1 a la Tricolor.

Ahora, siete años después, ambos se reencontrarán en territorio mexicano, en un partido con sabor nostálgico para los aficionados al fútbol europeo.

Otro reencuentro para Keylor

Para Keylor será otro reencuentro especial, luego que la semana pasada se enfrentó a uno de sus grandes amigos en el fútbol como lo es Sergio Ramos. cuando Pumas y Monterrey se midieron en la cancha de Rayados con empate a uno.