Miguel Calderón cumplió su sueño en México: entrevistó a Keylor Navas durante su visita a la Fórmula 1

El periodista Miguel Calderón, de Teletica Deportes, hizo realidad su deseo de compartir con Keylor Navas

Por Yenci Aguilar Arroyo

El periodista Miguel Calderón, de Teletica Deportes, se dio un gusto en su más reciente visita a México.

El comunicador viajó a tierras aztecas, para cubrir el evento de la Fórmula 1, el fin de semana, y además aprovechó para compartir con el portero Keylor Navas. Según contó Calderón, trabajó muchísimo para obtener la entrevista con el Halcón.

Miguel Calderón entrevistó a Keylor Navas.
Miguel Calderón, periodista de Teletica Deportes pudo realizar una entrevista a Keylor Navas. Instagram Miguel Calderón. (Instagram Miguel Calderón./Instagram Miguel Calderón.)

“Gracias a Keylor Navas, por atendernos hoy en la Ciudad Deportiva de Pumas y a toda la organización del equipo, por la colaboración y facilidades, también a su presidente, el señor Luis Raúl González, quien nos obsequió un libro con los 71 años de la historia del club. Ha sido todo un placer”, destacó en sus redes sociales.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

