Steven Orias, exarquero de Herediano, investigado por grave delito, reconoce que podría dejar el país

Steven Orias, portero del Municipal Desamparados en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, (LINAFA), sorprendió este jueves cuando reconoció que podría dejar pronto Costa Rica pues tiene ofertas para jugar en el extranjero, pese a una grave investigación penal que pesa sobre él

En declaraciones a Tigo Sports, el exarquero del Herediano aseguró que tiene ofertas para jugar en Honduras y en Venezuela y que las está considerando para convertirse en legionario. Uno de los equipos sería el Motagua, uno de los más importantes en tierra catracha.

Orias reconoce interés de Motagua

“Para enero tengo ofertas en Honduras y en Venezuela, me reservo los nombres nada más”, dijo.

Steven Orias jugó en Herediano durante el 2024. (Cortesía )

Cuando el periodista le consultó sí se trataba del Ciclón, con la sonrisa se cantó solo y afirmó que “puede andar por ahí”, movimiento que sorprende a muchos en Tiquicia.

Investigación sigue abierta

Sobre Orias hay un proceso judicial abierto, el 22 de octubre fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por un presunto delito de tentativa de homicidio en contra de tres personas en Los Sitios de Moravia.

Según el expediente 25-001261-0053-PE, Orias habría participado en una riña, el pasado 1º de agosto, en la que resultaron heridas varias personas y se produjeron daños en un vehículo y en la vivienda de su madre.

El exportero del Club Sport Herediano, Steven Orias de 22 años, fue detenido hace 15 días y después liberado. (Cortesía/Cortesía)

Orias afirma que no le importa que la gente hable

Sobre el incidente, el futbolista no profundizó en el tema y solo dijo que lo digan lo tiene sin cuidado

“La verdad no me hacen ni más ni menos, lo que diga la gente no me importa, yo estoy tratando de hacer las cosas de la mejor acá en Desamparados”, dijo.