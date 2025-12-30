“Denle poder y ahí se conoce al ser humano”: El furioso dardo de Medford contra Osael Maroto

Hernán Medford no se cortó a la hora de opinar sobre el tema de Osael Maroto y la contratación de entrenadores para la selección de Costa Rica.

“Lamentablemente, la Federación no lo ha hecho bien. El señor Osael tiene buenas ideas, pero no le han salido. Sigue pensando que los extranjeros son mejores que nosotros y eso es triste”, dijo Medford en el programa Sensación Deportiva.

Hernán Medford disparó contra Osael Maroto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para el Pelícano, Maroto debe confiar en técnicos nacionales en lugar de tanto internacional, algo que para Hernán nos condenó al fracaso en el proceso mundialista anterior.

“Me da tristeza que alguien como él no aprecie lo que hay en Costa Rica. Pero nuestro presidente confía más en los extranjeros y no se da cuenta de que esos extranjeros lo llevaron al fracaso total. Los ticos hemos hecho cosas buenas para este país y eso sí se lo recrimino a Osael”, aseguró.

