Osael Maroto reveló que contrato de Miguel Herrera no era como muchos pensaban

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, comentó este viernes que sí se tuvo que negociar con el técnico Miguel Herrera para lograr un finiquito y que dejara la Selección.

En un principio, medios de comunicación y hasta dirigentes interpretaban, por lo que se había explicado en alguna ocasión, que la salida del Piojo no sería mayor problema para la Federación y que con la eliminación al Mundial, si se daba, prácticamente se finiquitaba su contrato.

Maroto confirma que sí hubo negociación y pago de indemnización

Miguel Herrera si recibirá una liquidación por su salida de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

En conferencia de prensa, el jerarca explicó que sí se debió negociar con el Piojo y pagarle una indemnización, pues su contrato vencía hasta julio del 2026.

“Detallar contratos es algo que no puedo, hay un tema de confidencialidad dentro de los contratos, los contratos tienen un inicio y un final, y en ese inicio y en ese final, pues sí, tuvimos que trabajar con él por un tema puntual de un finiquito como cualquier otro contrato”, detalló.

Federación descarta que el pago genere deudas o crisis financiera

Osael Maroto no quiso profundizar en los detalles que tenía el contrato de Miguel Herrera. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Maroto no quiso entrar en detalles, pero aseguró que no se trató de un monto que pusiera en peligro o en deudas fuertes a la Fedefútbol como ha ocurrido en otros momentos.

Versiones indican que lo que se le canceló fueron tres meses de salario: noviembre, diciembre y enero, misma situación con su cuerpo técnico.

