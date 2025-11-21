Esta fue la pregunta que más incómodo a Osael Maroto y por la que pidió pruebas de lo que se le acusó

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, recibió unas 20 preguntas este viernes en conferencia de prensa, pero hubo una que se notó que realmente lo incomodó, un cuestionamiento por el que incluso pidió pruebas a quien la formuló.

El rumor sobre presuntas llamadas para silenciar críticas

Al dirigente le consultaron sobre un rumor a nivel de medios, respecto a que el jerarca, presuntamente, intervendría para hablar con medios de comunicación para que “le bajen” las críticas o, incluso, solicitar eliminar publicaciones que lo señalan.

A Osael Maroto le incómodo pregunta en la que cuestionaron si ha llamado a censurar periodistas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“En los últimos días se ha comentado mucho que usted mandó a silenciar a comunicadores, que usted mandó a bajar publicaciones de redes sociales de periodistas que lo cuestionaban. Le pregunto abiertamente, ¿qué responde usted ante eso? ¿Se considera un dirigente que no aguanta la crítica?“, le preguntó el periodista Daniel Jiménez.

Maroto admite llamadas, pero asegura que solo pide respeto

Ante eso, Maroto reconoció que sí ha llamado a medios, pero solo para pedir respeto, asegura.

“Ese tema que estás mencionando de si llamamos o no llamamos a silenciar, me parece que es algo muy fuerte y, ya que lo estás poniendo en blanco y negro, a mí me gustaría que lo hicieras tal vez con pruebas, porque no es así.

“Yo sí llamé, puntualmente, a una televisora a decir que las críticas las podemos recibir sin ningún problema. Lo que no podemos recibir son las faltas de respeto. Ofender a las personas, yo creo que no es el caso. Podemos hablar de la institucionalidad, podemos hablar de la Federación, pero señalar a una persona, faltar el respeto, ofender, yo creo que no se lo merece un entrenador, un dirigente, un presidente, o un periodista”, dijo.

Osael Maroto asegura aceptar y respetar las críticas que le realizan cuando son con respeto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pide nombres y asegura que nunca ha buscado afectar a nadie

Maroto afirmó que él no se va a meter con el arroz y frijoles de nadie.

“Es algo que nunca he hecho y no lo voy a hacer, y por eso te digo, ya que lo estás preguntando directamente, te agradecería que lo pongas con nombre y apellidos, que nos digas quién lo dijo, cómo lo dijo y cuándo lo dijo, porque no es cierto”, finalizó.

