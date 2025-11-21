La decisión que la Fedefútbol evitó y que sigue en suspenso mientras crece la molestia interna

La Federación Costarricense de Fútbol dejó para después una de las decisiones que muchos estaban esperando que se tomara cuanto antes contra otro de los responsables del fracaso de Costa Rica rumbo a Norteamérica 2026.

Una gran expectativa había para ver si, junto con el técnico mexicano Miguel Herrera, también se marchaba su compatriota Ignacio Hierro, director de selecciones de la Fedefútbol, a quien muchos señalan como otro de los responsables de la eliminación.

Ignacio Hierro es de los más señalados en la Fedefútbol (Jose Cordero/José Cordero)

Solo se discutió la salida del Piojo Herrera

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, indicó que en la reunión de este jueves, a las 5 p.m., solamente se tocó el tema del técnico.

“Eso no se analizó, hoy analizamos solo lo del entrenador y eso quedó para el próximo miércoles en la reunión agendada del Comité Ejecutivo, el 26, si Dios quiere”, dijo a los medios a la salida de la reunión, en la que fue el único que dio declaraciones.

División interna sobre la continuidad de Ignacio Hierro

A lo interno del Comité Ejecutivo no todos estarían convencidos de sacar a Hierro, y al dirigente brumoso le consultaron de manera directa si Jafet Soto está defendiendo la permanencia del director.

“No sabría decirle, eso es una pregunta para Jafet, pero es un tema que analizaremos”.

Don Leonardo Vargas dio algunos detalles de la reunión de este jueves del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. (Rafael Pacheco Granados)

Detalles de la reunión: la caída del Piojo fue unánime

Don Leo contó algunos detalles que se hablaron durante la reunión en la que cayó el Piojo, decisión que fue unánime entre todos los miembros, aunque comentó que hubo uno que no estuvo de acuerdo con la manera en que fue liquidado el DT.

“Era algo en lo que todos estábamos de acuerdo, con los resultados que se dieron no teníamos otro camino que tomar”, agregó.

“Hay que actuar con cabeza fría”

Al ser cuestionado si se han tardado mucho en tomar decisiones, afirmó que en este tipo de casos hay que actuar con cabeza fría y no irse a la primera.

“Hay que hacerlo con calma, la gente quiere que hagamos cosas rápidamente, pero hay que tomarse su tiempo para analizarlas y eso es lo que estamos haciendo para el próximo miércoles, cuando tomaremos otras decisiones para el futuro de la Selección y la Federación”, concluyó Vargas.