Deportes

Leonardo Vargas reveló quién le habla al oído a Osael Maroto para tomar decisiones

Leonardo vargas acusa a Jafet soto de ser quien le habla a osael maroto en la decisiones del futbol nacional

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, y miembro del Comité Ejecutivo, disparó en Teletica Radio contra Osael Maroto y Jafet Soto, acusando a presidente y técnico de Herediano de ser el que le habla al oído al presidente de la Federación sobre las decisiones del fútbol tico.

LEA MÁS: La penosa posición general en la que terminó Costa Rica en la eliminatoria

“Alguien le habla a Osael al oído, don Osael creo que un error al principio decir que no sabe de fútbol, entonces él se apoyaba en otras cosas, alguien le habla al oído que tiene mucha fuerza, vean las convocatorias, alineaciones, vea a jugadores, hay muchas cosas que si uno analiza, llegan a conclusiones de quién está detrás de la decisiones del fútbol nacional”, aseguró el presidente brumoso.

Cuando los periodistas le consultaron que quién era se persona, don Leo dudó en decirlo pero, fiel a su estilo, dijo el nombre del dirigente.

Leonardo Vargas acusa a Jafet Soto de hablarle en el oido a Osaél Maroto. (Rafael Pacheco Granados)

“Para mí es Jafet Soto, en los últimos dos años quien le habla a Osaél Maroto, el director deportivo, entrenador, pasa mucho por Jafet, él nos ha demostrado ser exitoso en el fútbol así que es lógico”, dijo Leonardo Vargas en Teletica Radio.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésHeredianoJafet SotoLeonardo VargasOsaél MarotoCosta RicaPiojo Herrera
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.