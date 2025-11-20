Leonardo Vargas reveló quién le habla al oído a Osael Maroto para tomar decisiones

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, y miembro del Comité Ejecutivo, disparó en Teletica Radio contra Osael Maroto y Jafet Soto, acusando a presidente y técnico de Herediano de ser el que le habla al oído al presidente de la Federación sobre las decisiones del fútbol tico.

“Alguien le habla a Osael al oído, don Osael creo que un error al principio decir que no sabe de fútbol, entonces él se apoyaba en otras cosas, alguien le habla al oído que tiene mucha fuerza, vean las convocatorias, alineaciones, vea a jugadores, hay muchas cosas que si uno analiza, llegan a conclusiones de quién está detrás de la decisiones del fútbol nacional”, aseguró el presidente brumoso.

Leonardo Vargas reveló que Jafet Soto le habla al oído a Osael Maroto y tiene mucha refuerza en las decisiones y convocatorias pic.twitter.com/6QAvM6pDnE — TD Más (@tdmascrc) November 20, 2025

Cuando los periodistas le consultaron que quién era se persona, don Leo dudó en decirlo pero, fiel a su estilo, dijo el nombre del dirigente.

Leonardo Vargas acusa a Jafet Soto de hablarle en el oido a Osaél Maroto. (Rafael Pacheco Granados)

“Para mí es Jafet Soto, en los últimos dos años quien le habla a Osaél Maroto, el director deportivo, entrenador, pasa mucho por Jafet, él nos ha demostrado ser exitoso en el fútbol así que es lógico”, dijo Leonardo Vargas en Teletica Radio.