La penosa posición general en la que terminó Costa Rica en la eliminatoria

El fracaso de Costa Rica con el Piojo Herrera fue enorme tras quedar fuera del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, y lo más alarmante encima, es la posición general de la Tricolor en la eliminatoria si se juntan los puntajes de los tres grupos.

Costa Rica solo logró un triunfo, contra Nicaragua en el estadio Nacional 4-1, y después de eso solo empates y una derrota ante Haití en el duelo disputado en Curazao.

Costa Rica tan solo logró un triunfo en la eliminatoria para el mundial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con solo siete unidades conseguidas, la Sele acabó tercera del grupo, solo por delante de Nicaragua, a dos puntos de Honduras y cuatro de Haití.

Con ese puntaje, la Selección quedó novena en la tabla general de todos los grupos, solo por delante de Bermudas, la que no consiguió una sola unidad, El Salvador que ganó solo un duelo, después fueron puras derrotas, y Nicaragua, que logró cuatro puntos, uno de ellos ante nosotros en la primera jornada.

Adelante de la Tricolor, terminó Guatemala con ocho puntos, Trinidad y Tobago en la sétima casila con nueve, igualados con Honduras, que por mejor gol diferencia acabó sexto.

Surinam fue quinto, con nueve puntos, entrando dentro de los mejores segundos, al igual que Jamaica, que terminó cuarto con once unidades conseguidas. Ambos se metieron al repechaje.

Haití, tercero, Panamá, segundo y Curazao fue el líder con los mismos doce de los canaleros, pero con mejor gol diferencia.

Miguel Herrera fracasó como entrenador de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El puesto de los ticos fue tan bajo, que en una hipotética hexagonal, formato pasado de las eliminatorias, en las que tan solo eran seis países, no hubiese entrado ni en dicha fase.

Para Catar 2022 eran ocho selecciones, por lo que incluso hubiésemos quedado, por debajo del último lugar, es decir que tampoco se hubiese llegado a esa fase de clasificación.