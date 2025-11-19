Costa Rica fuera del Mundial 2026 y la prensa internacional no perdona: hablan de fracaso histórico

La eliminación de la Selección de Costa Rica del Mundial de Norteamérica 2026 dejó al país sumido en la tristeza y con una profunda indignación.

El golpe fue más duro porque esta vez no estaban en competencia los rivales más fuertes de la región, como México, Estados Unidos y Canadá, lo que hizo que la clasificación pareciera más accesible.

LEA MÁS: ¿Así queríamos ir al Mundial? Página califica a jugadores de Costa Rica y “nuestra figura” fue la peor

La no clasificación, ni siquiera al repechaje, estremeció a los ticos después del 0-0 ante Honduras, un partido en el que la Tricolor volvió a mostrar falta de una idea clara de juego.

La Sele salió abucheada del estadio tras quedar fuera del Mundial 2026, un golpe que sacudió al país. (JOHN DURAN/John Durán)

El resultado no solo generó decepción local, sino que también provocó reacciones inmediatas en la prensa internacional.

Medios internacionales destripan el fracaso tico

Varios medios fueron contundentes al comentar el desastre deportivo.

LEA MÁS: “Siento mucho dolor”: Gustavo Alfaro reaccionó tras la eliminación de la Selección de Costa Rica

“El peor fracaso de la historia de Costa Rica”: prensa tica reacciona a la eliminación del Mundial 2026

“Costa Rica firmó uno de los fracasos más grandes de su historia, o en palabras de su propia gente, el peor”, escribió Récord.

¡Fracasotote del ‘Piojo’! Costa Rica, dirigida por Miguel Herrera, queda fuera del Mundial 2026

“Los ticos necesitaban ganar en casa para al menos entrar al repechaje, pero no lo lograron de la mano del entrenador azteca”, indicó el medio Latinus.

El técnico Miguel "Piojo" Herrera quedó en el centro de las críticas tras la eliminación de Costa Rica en las eliminatorias Concacaf. (JOHN DURAN/John Durán)

Honduras sentencia a Costa Rica y el Piojo Herrera firma su adiós al Mundial 2026

“Los ticos quedaron fuera de una cita mundialista luego de tres ediciones de ir consecutivamente”, informó ESPN.

¡Costa Rica, sin Mundial! Los del Piojo igualaron a cero con Honduras, que tampoco estará en 2026

“Este martes, se consumó un durísimo golpe a Miguel Herrera, el que fuera técnico mundialista de México en 2014 y que ha quedado corto en su intento de llevar a los ticos a Norteamérica 2026″, señaló Fox Sports.

Eliminatorias Concacaf Mundial 2026: fracaso de Miguel Herrera y Costa Rica tras quedar fuera de la Copa del Mundo

“Costa Rica y Honduras decepcionaron por igual, ambas selecciones no lograron romper el 0-0... En unas eliminatorias de la Concacaf que parecían a modo para hacerlo sin los tres países sede en competición”, mencionó TUDN.