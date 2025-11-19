“Siento mucho dolor”: Gustavo Alfaro reaccionó tras la eliminación de la Selección de Costa Rica

Gustavo Alfaro no escondió el golpe que sintió tras la eliminación de la Selección de Costa Rica rumbo al Mundial 2026, el extécnico argentino de la Tricolor admitió que la noticia lo dejó con un dolor profundo y la frustración de ver que el trabajo previo no alcanzó para cumplir el objetivo.

El técnico aseguró que la afición merece una Selección que vuelva a pelear entre los mejores de Concacaf. (AIZAR RALDES/AFP)

Aun así, envió un mensaje de apoyo a la afición y pidió que la próxima eliminatoria tenga un desenlace distinto para la Tricolor.

“Sentí que había un camino hecho; después, lamentablemente, algunos resultados no se dieron. Se dio un interinato de Claudio Vivas, después llegó el ‘Piojo’ (Miguel Herrera), arrancaron con buenos resultados, hicieron una Copa Oro muy buena, fueron eliminados por Estados Unidos en penales. Después, las eliminatorias son muy crueles y duras: se les escaparon resultados que, de pronto, iban ganando a Haití por dos goles y se lo terminaron empatando.

El extécnico argentino habló con sinceridad sobre el duro momento que vive la Tricolor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Son detalles que te terminan poniendo en una situación límite. Lamento mucho que Costa Rica no esté en la Copa del Mundo: por el plantel, por el país, por los dirigentes, por su gente maravillosa. La verdad, siento mucho dolor y lo único que pido es que sean resistentes”, dijo en la conferencia de prensa posterior al triunfo de Paraguay 2-1 ante México en un amistoso.

Alfaro comentó que así es el fútbol y que lo vivido por La Sele este martes también ha golpeado a otras selecciones de peso.

“Como le sucedió a Paraguay cuando no pudo clasificar a la Copa del Mundo, o como pasa en todos los lugares, empiezan las críticas, los cuestionamientos, los pronosticadores de fracasos; hablan los que tienen las recetas mágicas de lo que hay que hacer. Hay que tener calma, volver a las bases, encontrar el foco y entender que, con trabajo, no tengo duda de que Costa Rica volverá al lugar que merece: estar entre los mejores cuatro de la Concacaf”, agregó.