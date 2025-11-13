Teleguía Deportes

Mundial 2026: Estos son todos los partidos que se jugarán en la última doble fecha FIFA

La última doble fecha FIFA de 2025 concentra amistosos y juegos oficiales que serán clave para definir los últimos clasificados al Mundial 2026 y los repechajes.

Por Hillary Chinchilla Marín

La última ventana internacional del año llega cargada de partidos decisivos que definirán clasificados al Mundial 2026, repechajes y el cierre competitivo en Concacaf, UEFA, CAF, AFC y amistosos en todos los continentes. La programación se extiende del miércoles 12 al martes 18 de noviembre con una agenda intensa de selecciones.

Doble fecha FIFA de noviembre definirá muchos clasificados al Mundial 2026 (FABRICE COFFRINI/AFP)

Jueves 13 de noviembre

PartidoClasificación (Tipo/Confederación)Hora Costa Rica (CR)Hora Argentina (AR)Hora España (ES)
Noruega vs EstoniaEliminatorias / UEFA11:0014:0018:00
Armenia vs HungríaEliminatorias / UEFA11:0014:0018:00
Emiratos Árabes Unidos vs IrakEliminatorias / AFC10:0013:0017:00
Nigeria vs GabónEliminatorias / CAF10:0013:0017:00
Surinam vs El SalvadorEliminatorias / Concacaf16:0019:0023:00
República de Moldavia vs ItaliaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Inglaterra vs SerbiaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Irlanda vs PortugalEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Francia vs UcraniaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Andorra vs AlbaniaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Camerún vs República Democrática del CongoEliminatorias / CAF13:0016:0020:00
Bermudas vs CurazaoEliminatorias / Concacaf18:0021:0001:00 (V)
Trinidad y Tobago vs JamaicaEliminatorias / Concacaf18:0021:0001:00 (V)
Guatemala vs PanamáEliminatorias / Concacaf20:0023:0003:00 (V)
Nicaragua vs HondurasEliminatorias / Concacaf20:0023:0003:00 (V)
Haití vs Costa RicaEliminatorias / Concacaf20:0023:0003:00 (V)
Canadá vs EcuadorAmistoso18:3021:3001:30 (V)

Viernes 14 de noviembre

PartidoClasificación (Tipo/Confederación)Hora Costa Rica (CR)Hora Argentina (AR)Hora España (ES)
Japón vs GhanaAmistoso04:2007:2011:20
Corea del Sur vs BoliviaAmistoso05:0008:0012:00
Angola vs ArgentinaAmistoso10:0013:0017:00
Uzbekistán vs EgiptoAmistoso10:0013:0017:00
Arabia Saudita vs Costa de MarfilAmistoso10:3013:3017:30
Marruecos vs MozambiqueAmistoso13:0016:0020:00
Luxemburgo vs AlemaniaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Croacia vs Islas FeroeEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Polonia vs Países BajosEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Eslovaquia vs Irlanda del NorteEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Venezuela vs AustraliaAmistoso20:0023:0003:00 (Sábado)

Sábado 15 de noviembre

PartidoClasificación (Tipo/Confederación)Hora Costa Rica (CR)Hora Argentina (AR)Hora España (ES)
Kazajistán vs BélgicaEliminatorias / UEFA08:0011:0015:00
Rusia vs ChileAmistoso09:0012:0016:00
Brasil vs SenegalAmistoso10:0013:0017:00
Georgia vs EspañaEliminatorias / UEFA11:0014:0018:00
Turquía vs BulgariaEliminatorias / UEFA11:0014:0018:00
Liechtenstein vs GalesEliminatorias / UEFA11:0014:0018:00
Chipre vs AustriaEliminatorias / UEFA11:0014:0018:00
Suiza vs SueciaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Dinamarca vs BielorrusiaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Bosnia vs RumaniaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Eslovenia vs KosovoEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Grecia vs EscociaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Estados Unidos vs ParaguayAmistoso16:0019:0023:00
Colombia vs Nueva ZelandaAmistoso18:0021:0001:00 (Domingo)
México vs UruguayAmistoso19:0022:0002:00 (Domingo)

Domingo 16 de noviembre

PartidoClasificación (Tipo/Confederación)Hora Costa Rica (CR)Hora Argentina (AR)Hora España (ES)
Hungría vs IrlandaEliminatorias / UEFA08:0011:0015:00
Portugal vs ArmeniaEliminatorias / UEFA08:0011:0015:00
Ucrania vs IslandiaEliminatorias / UEFA11:0014:0018:00
Albania vs InglaterraEliminatorias / UEFA11:0014:0018:00
Azerbaiyán vs FranciaEliminatorias / UEFA11:0014:0018:00
Nigeria / Gabón vs Camerún / RD del CongoEliminatorias / CAF13:0016:0020:00
Italia vs NoruegaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45

Lunes 17 de noviembre

PartidoClasificación (Tipo/Confederación)Hora Costa Rica (CR)Hora Argentina (AR)Hora España (ES)
Alemania vs EslovaquiaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Países Bajos vs LituaniaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Montenegro vs CroaciaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Malta vs PoloniaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45

Martes 18 de noviembre

PartidoClasificación (Tipo/Confederación)Hora Costa Rica (CR)Hora Argentina (AR)Hora España (ES)
Japón vs BoliviaAmistoso04:1507:1511:15
Corea del Sur vs GhanaAmistoso05:0008:0012:00
Senegal vs KeniaAmistoso09:0012:0016:00
Irak vs Emiratos Árabes UnidosEliminatorias / AFC10:0013:0017:00
Arabia Saudita vs ArgeliaAmistoso10:3013:3017:30
Chile vs PerúAmistoso11:0014:0018:00
Marruecos vs UgandaAmistoso13:0016:0020:00
Bélgica vs LiechtensteinEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
España vs TurquíaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Bielorrusia vs GreciaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Escocia vs DinamarcaEliminatorias / UEFA13:4516:4520:45
Brasil vs TúnezAmistoso13:3016:3020:30
Estados Unidos vs UruguayAmistoso18:0021:0001:00 (Mié)
Colombia vs AustraliaAmistoso19:0022:0002:00 (Mié)
Jamaica vs CurazaoEliminatorias / Concacaf19:0022:0002:00 (Mié)
Panamá vs El SalvadorEliminatorias / Concacaf19:0022:0002:00 (Mié)
Costa Rica vs HondurasEliminatorias / Concacaf19:0022:0002:00 (Mié)
Haití vs NicaraguaEliminatorias / Concacaf19:0022:0002:00 (Mié)
Trinidad y Tobago vs BermudasEliminatorias / Concacaf19:0022:0002:00 (Mié)
Guatemala vs SurinamEliminatorias / Concacaf19:0022:0002:00 (Mié)
Ecuador vs Nueva ZelandaAmistoso19:3022:3002:30 (Mié)
México vs ParaguayAmistoso19:3022:3002:30 (Mié)
Venezuela vs AustraliaAmistoso19:3022:3002:30 (Mié)
La fecha FIFA de noviembre definirá los últimos boletos al Mundial 2026.
La fecha FIFA de noviembre definirá los últimos boletos al Mundial 2026. (Foto IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Nota realizada con ayuda de IA

