Mundial 2026: Estos son todos los partidos que se jugarán en la última doble fecha FIFA

La última ventana internacional del año llega cargada de partidos decisivos que definirán clasificados al
repechajes y el cierre competitivo en Mundial 2026, Concacaf, UEFA, CAF, AFC y amistosos en todos los continentes. La programación se extiende del miércoles 12 al martes 18 de noviembre con una agenda intensa de selecciones. LEA MÁS: Haití vs. Costa Rica: ¿A qué hora y por cuál canal ver duelo clave rumbo al Mundial 2026? Doble fecha FIFA de noviembre definirá muchos clasificados al Mundial 2026
Partido Clasificación (Tipo/Confederación) Hora Costa Rica (CR) Hora Argentina (AR) Hora España (ES) Noruega vs Estonia Eliminatorias / UEFA 11:00 14:00 18:00 Armenia vs Hungría Eliminatorias / UEFA 11:00 14:00 18:00 Emiratos Árabes Unidos vs Irak Eliminatorias / AFC 10:00 13:00 17:00 Nigeria vs Gabón Eliminatorias / CAF 10:00 13:00 17:00 Surinam vs El Salvador Eliminatorias / Concacaf 16:00 19:00 23:00 República de Moldavia vs Italia Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Inglaterra vs Serbia Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs Portugal Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Francia vs Ucrania Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Andorra vs Albania Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Camerún vs República Democrática del Congo Eliminatorias / CAF 13:00 16:00 20:00 Bermudas vs Curazao Eliminatorias / Concacaf 18:00 21:00 01:00 (V) Trinidad y Tobago vs Jamaica Eliminatorias / Concacaf 18:00 21:00 01:00 (V) Guatemala vs Panamá Eliminatorias / Concacaf 20:00 23:00 03:00 (V) Nicaragua vs Honduras Eliminatorias / Concacaf 20:00 23:00 03:00 (V) Haití vs Costa Rica Eliminatorias / Concacaf 20:00 23:00 03:00 (V) Canadá vs Ecuador Amistoso 18:30 21:30 01:30 (V) Viernes 14 de noviembre
Partido Clasificación (Tipo/Confederación) Hora Costa Rica (CR) Hora Argentina (AR) Hora España (ES) Japón vs Ghana Amistoso 04:20 07:20 11:20 Corea del Sur vs Bolivia Amistoso 05:00 08:00 12:00 Angola vs Argentina Amistoso 10:00 13:00 17:00 Uzbekistán vs Egipto Amistoso 10:00 13:00 17:00 Arabia Saudita vs Costa de Marfil Amistoso 10:30 13:30 17:30 Marruecos vs Mozambique Amistoso 13:00 16:00 20:00 Luxemburgo vs Alemania Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Croacia vs Islas Feroe Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Polonia vs Países Bajos Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Eslovaquia vs Irlanda del Norte Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Venezuela vs Australia Amistoso 20:00 23:00 03:00 (Sábado) Sábado 15 de noviembre
Partido Clasificación (Tipo/Confederación) Hora Costa Rica (CR) Hora Argentina (AR) Hora España (ES) Kazajistán vs Bélgica Eliminatorias / UEFA 08:00 11:00 15:00 Rusia vs Chile Amistoso 09:00 12:00 16:00 Brasil vs Senegal Amistoso 10:00 13:00 17:00 Georgia vs España Eliminatorias / UEFA 11:00 14:00 18:00 Turquía vs Bulgaria Eliminatorias / UEFA 11:00 14:00 18:00 Liechtenstein vs Gales Eliminatorias / UEFA 11:00 14:00 18:00 Chipre vs Austria Eliminatorias / UEFA 11:00 14:00 18:00 Suiza vs Suecia Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs Bielorrusia Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Bosnia vs Rumania Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Eslovenia vs Kosovo Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Grecia vs Escocia Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Estados Unidos vs Paraguay Amistoso 16:00 19:00 23:00 Colombia vs Nueva Zelanda Amistoso 18:00 21:00 01:00 (Domingo) México vs Uruguay Amistoso 19:00 22:00 02:00 (Domingo) Domingo 16 de noviembre
Partido Clasificación (Tipo/Confederación) Hora Costa Rica (CR) Hora Argentina (AR) Hora España (ES) Hungría vs Irlanda Eliminatorias / UEFA 08:00 11:00 15:00 Portugal vs Armenia Eliminatorias / UEFA 08:00 11:00 15:00 Ucrania vs Islandia Eliminatorias / UEFA 11:00 14:00 18:00 Albania vs Inglaterra Eliminatorias / UEFA 11:00 14:00 18:00 Azerbaiyán vs Francia Eliminatorias / UEFA 11:00 14:00 18:00 Nigeria / Gabón vs Camerún / RD del Congo Eliminatorias / CAF 13:00 16:00 20:00 Italia vs Noruega Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Lunes 17 de noviembre
Partido Clasificación (Tipo/Confederación) Hora Costa Rica (CR) Hora Argentina (AR) Hora España (ES) Alemania vs Eslovaquia Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Países Bajos vs Lituania Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Montenegro vs Croacia Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Malta vs Polonia Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Martes 18 de noviembre
Partido Clasificación (Tipo/Confederación) Hora Costa Rica (CR) Hora Argentina (AR) Hora España (ES) Japón vs Bolivia Amistoso 04:15 07:15 11:15 Corea del Sur vs Ghana Amistoso 05:00 08:00 12:00 Senegal vs Kenia Amistoso 09:00 12:00 16:00 Irak vs Emiratos Árabes Unidos Eliminatorias / AFC 10:00 13:00 17:00 Arabia Saudita vs Argelia Amistoso 10:30 13:30 17:30 Chile vs Perú Amistoso 11:00 14:00 18:00 Marruecos vs Uganda Amistoso 13:00 16:00 20:00 Bélgica vs Liechtenstein Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 España vs Turquía Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Bielorrusia vs Grecia Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Escocia vs Dinamarca Eliminatorias / UEFA 13:45 16:45 20:45 Brasil vs Túnez Amistoso 13:30 16:30 20:30 Estados Unidos vs Uruguay Amistoso 18:00 21:00 01:00 (Mié) Colombia vs Australia Amistoso 19:00 22:00 02:00 (Mié) Jamaica vs Curazao Eliminatorias / Concacaf 19:00 22:00 02:00 (Mié) Panamá vs El Salvador Eliminatorias / Concacaf 19:00 22:00 02:00 (Mié) Costa Rica vs Honduras Eliminatorias / Concacaf 19:00 22:00 02:00 (Mié) Haití vs Nicaragua Eliminatorias / Concacaf 19:00 22:00 02:00 (Mié) Trinidad y Tobago vs Bermudas Eliminatorias / Concacaf 19:00 22:00 02:00 (Mié) Guatemala vs Surinam Eliminatorias / Concacaf 19:00 22:00 02:00 (Mié) Ecuador vs Nueva Zelanda Amistoso 19:30 22:30 02:30 (Mié) México vs Paraguay Amistoso 19:30 22:30 02:30 (Mié) Venezuela vs Australia Amistoso 19:30 22:30 02:30 (Mié)
