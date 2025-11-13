Estas tres selecciones de Concacaf clasificarán al Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial

Según un análisis de Inteligencia Artificial, la fase final de las eliminatorias de Concacaf perfila a tres selecciones con ventaja para obtener los boletos directos al Mundial 2026, tomando como base las tablas de posiciones y los juegos determinantes de este jueves 13 de noviembre.

¿Cómo se definirán los clasificados según el formato de Concacaf?

La Inteligencia Artificial analizó el rendimiento de Concacaf para proyectar a los clasificados al Mundial 2026. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Las 12 selecciones que se siguen vivas se dividieron en tres grupos de cuatro equipos, donde únicamente los ganadores de cada sector asegurarán el pase directo al Mundial. Además, los dos mejores segundos lugares pelearán un cupo extra en el repechaje intercontinental.

Con el panorama actual, la IA identifica a tres selecciones que hoy tienen el mejor rendimiento para adueñarse de los primeros puestos.

Las selecciones que proyecta la IA rumbo al Mundial 2026

Basada en los números actuales de cada grupo:

En el Grupo A , Surinam y Panamá lideran con 6 puntos, pero la IA destaca el rendimiento estable panameño y su diferencia de goles positiva.

, y lideran con 6 puntos, pero la IA destaca el rendimiento estable panameño y su diferencia de goles positiva. En el Grupo B , Jamaica encabeza con 9 puntos y es la selección más sólida del sector.

, encabeza con 9 puntos y es la selección más sólida del sector. En el Grupo C, Honduras domina invicto con 8 unidades, mientras Costa Rica y Haití se mantienen en la pelea.

Con esos datos, la IA perfila a Panamá, Jamaica y Honduras como los tres equipos con mejores probabilidades de quedarse con los cupos directos, debido a su posición actual, regularidad y margen de ventaja en la tabla.

Jamaica, Panamá y Honduras lideran sus grupos antes de la fecha del 13 de noviembre. ( Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol /Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol.)

El Haití vs. Costa Rica, decisivo para el Grupo C

Uno de los partidos más esperados de la jornada es el Haití vs. Costa Rica, duelo con impacto directo en el futuro del Grupo C. La Sele marcha segunda con 6 puntos y necesita una victoria para acercarse al liderato que actualmente posee Honduras con 8 unidades. Un triunfo tico también podría modificar la proyección de la IA en este sector.

Programación clave de este jueves 13 de noviembre

Todos los partidos se jugarán en horario de Centroamérica:

Surinam vs. El Salvador – 4 p.m.

Bermudas vs. Curazao – 6 p.m.

Trinidad y Tobago vs. Jamaica – 6 p.m.

Guatemala vs. Panamá – 8 p.m.

Nicaragua vs. Honduras – 8 p.m.

Haití vs. Costa Rica – 8 p.m.

