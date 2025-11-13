Así fue el insólito reconocimiento de la Selección de Costa Rica en el estadio de Curazazo antes de enfrentar a Haití

La Selección de Costa Rica ya está en Curazao, país donde será el partido ante Haití este jueves, y al llegar a la nación caribeña llamó la atención el “reconocimiento de cancha” del estadio Ergilio Hato.

Los ticos se bajaron del bus, caminaron dos minutos por la gramilla sintética del escenario, dieron media vuelta y se fueron, un poco presionados también porque el entrenamiento de la selección haitiana estaba por empezar.

Pasada muy rápida

Desde que la Sele llegó a Curazao, mediante su departamento de prensa, enviaron un mensaje al chat de prensa de WhatsApp, en el que advirtieron que la pasada por el estadio sería así.

Miguel Herrera y la Selección de Costa Rica apenas vieron en carrera la cancha del estadio Ergilio Hato en Curazao. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Ya la Selección Nacional se encuentra en Curazao luego de un viaje de 2:30 horas. Antes de ir al hotel el equipo hará una corta parada en el estadio Ergilio Hato para hacer una rápida caminata y luego trasladarse al hotel”, informó Adriana Durán, su jefa de prensa.

La situación estuvo tan apretada, que a la prensa tica en el estadio no la dejaron ni siquiera ir a hacer tomas de esa rápida pasada y, por orden de la federación haitiana, los periodistas fueron sacados del lugar.

Costa Rica no acostumbra hacer reconocimiento

Al final, el vistazo a la cancha sí fue un poco en carreras, pese a que en la Fedefútbol hace unos días indicaron que no harían reconocimiento de cancha, como fue la costumbre en las visitas a Nicaragua y Honduras, países en los que no se realizó.

Costa Rica jugó por última vez en el estadio Ergilio Hato en el 2019. (DANIEL MUNOZ/AFP)

