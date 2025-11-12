Deportes

Miguel Herrera se sacudió así ante el duro cuestionamiento que enfrentó horas antes de jugar ante Haití

En la antesala del juego ante Haití, Miguel Herrera transmitió seguridad y optimismo. El técnico de Costa Rica aseguró que su equipo está preparado para sumar tres puntos vitales en la ruta hacia el Mundial

Por Sergio Alvarado

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, dio su conferencia de prensa previo al partido ante Haití, en la que se mostró confiado en sacar el triunfo que deje a la Tricolor cerca de la Copa del Mundo.

Una de las dudas más duras contra Herrera es que, pese a que la Sele está a dos victorias del mundial, un sector de la afición cuestiona que la meta se lograría por los jugadores y no necesariamente por él.

entrenamiento de la Selección, con vistas a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf
Miguel Herrera habló con los medios previo al duelo ante Haití. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Piojo dejó eso de lado y afirma que lo que importa es lograr el objetivo, pues es una situación por la que se benefician todos.

“A mí me interesa que Costa Rica vaya al mundial; ellos son los que lo logran, porque son los que juegan. Uno pone la táctica y estrategia y ellos la desarrollan, luego yo asumo la responsabilidad, porque es para lo que a mí me trajeron.

“No hemos perdido, el equipo está ahí. Desde que asumí la selección en partidos oficiales, no hemos caído. Reitero, ¿quién nos va a llevar al mundial? Ellos, lo he dicho siempre, el éxito de los jugadores es el que importa, de ahí vamos todos arrastrados”, comentó.

entrenamiento de la Selección, con vistas a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf
Miguel Herrera y Celso Borges fueron los encargados de atender a los medios en la antesala del duelo ante Haití. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Selección partió este miércoles a las 12:45 del complejo deportivo de la Fedefútbol rumbo al aeropuerto Juan Santamaría para salir en un vuelo chárter rumbo a Curazao, sede del juego con Haití.

Miguel HerreraPiojo HerreraCosta RicahaitíLa Sele
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

