Así le ha ido a Honduras ante Nicaragua: un resultado que Costa Rica mira de reojo

Honduras es muy superior a Nicaragua en cuanto a fútbol, con un dominio claro de los catrachos, pero que en esta jornada, a Costa Rica le vendría de maravilla que los pinoleros logren acabar con esa historia.

La bicolor se mide a la selección pinolera, y pese a las promesas del entrenador, Marco Figueroa, de querer “hacerle la maldad a Honduras”, el historial dice que la cosa estará ruda para los vecinos.

Los catrachos dominan con claridad, en los últimos años se han medido cinco veces a los nicaragüenses, con cuatro victorias y un empate.

En el 2014, por la antigua Copa de Centroamérica se dio triunfo de la H, 1-0. En el 2016, 1-3, en un duelo amistoso, para de nuevo por el torneo centroamericano imponer condiciones sobre los pinoleros 2-1 en el 2017.

Honduras domina con claridad los duelos contra Nicaragua. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Para el 2020, en un amistoso, Nicaragua logró pellizcarle un empate a uno a la bicolor, pero en el último duelo, que fue en esta misma eliminatoria, Honduras de nuevo se impuso con un 2-0 inapelable.

El panorama para esta jornada

Honduras tiene ocho puntos, dos más que Costa Rica, Haití cinco y Nicaragua es colero de grupo con tan solo una unidad, por ende este nuevo enfrentamiento puede definir mucho en cuanto a las aspiraciones de la Sele.

En caso de que Nicaragua, en su casa, logre sacar un triunfo, y los nuestros saquen la tarea ante Haití, la Tricolor llegaría a esa última fecha con un margen de que incluso empatando en el Estadio Nacional contra los hondureños, tendríamos el boleto directo.

En el escenario de que los catrachos y pinoleros empaten, a la Sele solo le sirve ganar, pero por dos de diferencia ante Haití, para poder jugar con la ventaja del gol diferencia. Costa Rica, por contar con más goles marcados estaría arriba de la bicolor, que actualmente tiene positivo de cinco, nosotros tres.

A Costa Rica le vendría bien que Nicaragua le aruñe puntos a Honduras. (JOHN DURAN)

Algo fatalista, sería el triunfo de Honduras, y un empate de Costa Rica con Haití, ya que los catrachos ya asegurarían su pase al mundial de forma definitiva, y a nosotros solo nos quedaría pelear por la repesca.

Perder sería una pesadilla para la Sele, debido a que Haití estaría por encima de nosotros, por ende, ni siquiera en puestos de repechaje llegaríamos a esa última jornada de esta eliminatoria.