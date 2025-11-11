Piojo Herrera dio otra oportunidad a un futbolista al que parecía que el tren de la Selección se le había ido

Haxzel Quirós, futbolista del Club Sport Herediano, vivió meses complicados después de quedar fuera de la Selección de Costa Rica durante varias fechas. Todo se dio luego de que el técnico Miguel “Piojo” Herrera señalara su rendimiento, aunque sin mencionarlo directamente.

El mexicano convocó al lateral florense para un amistoso ante Estados Unidos, en el cual la Sele cayó 2-0. Tras ese encuentro, el Piojo comentó que no le había gustado lo que se hizo por la banda derecha, zona que ocupó Quirós.

A partir de ese momento, Haxzel desapareció de las convocatorias. No fue tomado en cuenta en diez partidos entre marzo y setiembre, hasta que en octubre volvió a recibir una oportunidad, y ahora, en noviembre, quiere reafirmar su lugar en la Tricolor.

Haxzel Quirós se siente muy ilusionado con su nueva oportunidad con la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Fue muy duro estar afuera, pero ya estamos de regreso”

“Esas son cosas de fútbol. En lo personal, soy muy autocrítico y consciente de que tal vez en ese partido las cosas no salieron como yo quería, como sé que lo puedo hacer. El profe venía llegando con su idea y es parte de este deporte”, explicó el defensor.

“Me tocó después estar afuera y fue muy duro para mí, pero ya estamos de regreso, que es lo importante: el presente, y feliz de todas las cosas que uno aprende. Hoy me siento mejor que aquella vez y a las órdenes del entrenador”, agregó este martes previo al entrenamiento de la Selección Nacional.

Hazxel Quirós volvió a la Selección de Costa Rica tras quedar fuera por nueve meses. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aprender del golpe para volver más fuerte

En lugar de quejarse o pedir explicaciones, Quirós eligió trabajar en silencio. Se enfocó en mejorar su nivel y ganarse de nuevo la confianza del cuerpo técnico, dejando atrás el pasado y mirando hacia adelante con ilusión y madurez.