Carlos Mora se sincera sobre su rol en la Selección Nacional

El jugador de Costa Rica, Carlos Mora, comentó sobre su papel en la Selección Nacional y cuál considera es la posición en la que se desempeña mejor dentro de la cancha.

El futbolista se caracteriza por su desequilibrio por las bandas, ya que en sus inicios con Alajuelense era un extremo con gol y mucho desborde, pero en su actual paso por el fútbol de Europa, se ha convertido en lateral, algo que en algunas ocasiones hizo en Alajuela.

“Yo estoy para lo que pida el profe, creo que a mí me gustan las dos posiciones, he aprendido muchísimo a lo largo de mi carrera, y donde pida el profe hay que jugar”, dijo Mora a Tigo en su llegada al país.

Carlos Mora se prepara para jugar de extremo o de lateral según le pida el Piojo Herrera. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

“Creo que todo eso se trabaja, se ha trabajado, ahora como son líneas de cinco es más ofensivo y defensivo al mismo tiempo, es cuestión de seguir aprendiendo y mejorando, viendo jugadores que juegan en esas posiciones y creo que he aprendido muchísimo”, añadió Carlos.

El jugador de la Universidad Craiova se ha consolidado como estelar en su equipo, y con la Tricolor, durante la fecha FIFA anterior, solo tuvo minutos contra Honduras, ya que ante Nicaragua no tuvo acción.

Para la fecha FIFA de septiembre, fue estelar en Nicaragua, y también en la visita de Haití a suelo nacional, en los empates ante estas selecciones.

Costa Rica debe ganar ante Haití, ya que es segundo de grupo, con seis unidades, dos por debajo de Honduras, que es el que actualmente tiene el liderato, y por ende el boleto directo al Mundial. Haití es tercero con cinco, mientras que Nicaragua, ya eliminada, solo cuenta con una unidad.

Carlos Mora brilló de extremo en su etapa con Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

La Sele primero visitará, en Curazao, a los haitianos, para luego recibir a Honduras en el Estadio Nacional para buscar el pase directo a la Copa del Mundo por sétima vez en la historia de nuestro fútbol.