¿Cuál debe ser el papel de Celso Borges y Joel Campbell en esta Selección?

Joel Campbell y Celso Borges volvieron con Costa Rica para estos partidos definitivos ante Haití, y después contra Honduras, pese a que el mediocampista estuvo en la convocatoria pasada, no jugó por lesión.

El buen momento de Joel se mantiene desde aquella noche en Honduras, contra Motagua, en la remontada de Alajuelense ante los catrachos, en la que el número 12 rojinegro anotó y fue una de las grandes figuras.

Tras ese duelo, se vino el triunfo de la Liga en Heredia con otra gran actuación de Campbell, quien anotó nuevamente, para luego hacer un gran partido en el clásico ante Saprissa.

Celso Borges y Joel Campbell están de regreso con la Selección Nacional. (JOHN DURAN)

En la serie con Olimpia no pudo tener minutos por sanción, tras recibir una amarilla en la ida; por ende, se perdió la vuelta. Pero con el doblete en Liberia, Campbell consiguió convencer al técnico Miguel “Piojo” Herrera para ser tomado en cuenta en la Sele.

Con Celso Borges, la regularidad del futbolista en la media de los manudos ha sido evidente. Pese a su reciente lesión, viene de un semestre muy regular.

Por el campeonato local, Borges ha jugado nueve encuentros, todos como titular con los liguistas; mientras que, en Copa Centroamericana, ha sido estelar en fase de grupos en tres de los cuatro encuentros. En cuartos jugó la ida ante Motagua, pero no la vuelta, y en la serie con Olimpia fue titular en ambos duelos.

Periodistas deportivos nacionales opinan sobre el papel de Celso y Joel con la Sele

Este jueves, la Sele se medirá a Haití en Curazao con la obligación de ganar, para luego enfrentarse al combinado hondureño en el Estadio Nacional el martes próximo. Por ello, le preguntamos a varios periodistas nacionales qué papel ven en estos futbolistas de cara a esta fecha FIFA.

Joel Campbell volvió a ponerse la indumentaria de Selección de Costa Rica tras su buen momento con Alajuelense. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

“Serán fundamentales. Los dos jugadores deben ser titulares; hay que aprovechar que llegan en buen momento físico y futbolístico. Son figuras con amplia trayectoria, que saben jugar bien este tipo de partidos y se conocen a la perfección. Pueden aportar muchísimo y el Piojo lo tiene claro”, comentó Estefan Monge, de ESPN.

Para el periodista deportivo Felipe Castro, a ambos los llamaron de vuelta con la Tricolor para jugar.

“Yo creo que están bien convocados con la selección, y si los llamaron es para que sean titulares. Los dos han mostrado un buen nivel en los últimos partidos. Creo que son jugadores que la selección necesita para este cierre de eliminatoria, que es bien complejo, pues se está jugando el boleto al Mundial. La experiencia, el nivel y el don de mando dentro del grupo me hacen verlos titulares en los dos partidos”, comentó el comunicador.

Maynor Solano está de acuerdo con ambos llamados para esta jornada tan trascendental para la Tricolor.

“Costa Rica no se tiene que guardar nada. Es hora de aprovechar la experiencia de Celso en eliminatorias, porque es de los pocos futbolistas que sabe qué hacer en cada momento del juego: si correr más, si enfriar el partido, si tener la pelota, etc. Además, por fin, Manfred (Ugalde) tendrá dos jugadores que ahora sí lo van a alimentar en ofensiva”.

“Con respecto a Joel, creo que tiene que salir como titular. Son los momentos en los que Joel se convierte en figura, y más en juegos en los que no tenemos mucho margen. De nuevo vamos a definir la eliminatoria gracias a la emotividad y experiencia de este tipo de futbolistas”, afirmó Solano.

Harrick McLean, periodista de Repretel y Monumental, al igual que Rodolfo Mora, solo ven a uno de los dos como estelar.

Celso Borges está de regreso en la Selección Nacional tras volver la fecha FIFA pasada pero no jugar por lesión. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)

“A Celso lo veo titular, a Joel como revulsivo para el partido. Me parecen bien; andan en buen momento. La selección necesita gente de experiencia: los jóvenes ganan partidos, los de experiencia campeonatos. Si ambos son titulares, van a aportar, aunque creo que solo será Celso. Pero si pone a uno, no lo veo mal; si pone a ambos, tampoco, los dos están en buen momento”, afirmó McLean.

“Celso sí tiene el espacio como titular, ya que el rol de lanzador y líder de la media cancha es necesario dentro del esquema del Piojo Herrera”, dijo Rodolfo Mora.

“Con Campbell es más difícil, porque Manfred Ugalde, Alonso Martínez y los últimos partidos de Josimar Alcócer hacen que esa zona ofensiva ya esté completa. Pero Campbell es una excelente alternativa; ya tiene el ritmo que todo el país estaba esperando y se convierte en una incorporación importante para estos dos encuentros, en los que nos jugamos el boleto al Mundial. Ese liderazgo, calma y experiencia en momentos de partido eran necesarios para esta fecha FIFA”, aseguró Mora.