Así está el panorama de todos los grupos de la eliminatoria de Concacaf antes de la fecha 5

La quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf promete altas dosis de tensión y emoción, pues varias selecciones podrían sellar su boleto directo al Mundial del 2026, mientras que otras deberán esperar hasta la última fecha para definir su futuro o luchar por un lugar en el repechaje.

En cada uno de los grupos, la lucha por meterse en el selecto grupo mundialista es diferente y le explicamos cómo está el panorama en cada conjunto y lo que necesitan para avanzar de forma directa al Mundial que se disputará en Norteamérica.

LEA MÁS: Francisco Calvo reveló cuál es la sensación que se vive adentro de la Selección de Costa Rica

Recordemos que los tres equipos que queden en el primer lugar de cada grupo obtendrán el pase directo. Mientras que los dos mejores segundos lugares disputarán el torneo de repechaje de la FIFA.

La Selección de Panamá está de segundo lugar del grupo A con 6 puntos. Foto: Tomada de Federación Panameña de Fútbol ( Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol /Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol.)

Grupo A:

En el primer grupo, todas las selecciones se mantienen con vida.

Surinam es líder del grupo y Panamá se ubica de segundo, ambos equipos con 6 puntos y una diferencia de gol de +1. La ventaja de los caribeños es que tiene más goles a favor que los panameños: 4 a 3.

Guatemala está en la tercera posición, con 5 puntos, y El Salvador es cuarto, con apenas 3 unidades.

En el caso de Surinam y Panamá, si ganan sus dos partidos (ante chapines y cuscatlecos), será la diferencia de goles la que determine quién avanza directo y quién espera si le alcanza para el repechaje.

LEA MÁS: ¿Cuál debe ser el papel de Celso Borges y Joel Campbell en esta Selección?

Si los guatemaltecos ganan los dos partidos ante Panamá y Surinam avanzan de forma directa. El Salvador podría avanzar, siempre y cuando le gane a Surinam y Panamá, juegos que disputará de visitante, y que estas selecciones no sumen más puntos, además que los Chapines pierdan puntos.

La Selección de Jamaica es líder del grupo B, con 9 puntos. Instagram Jamaica Football Federation. (Instagram Jamaica Football Federation./Instagram Jamaica Football Federation.)

Grupo B

Jamaica está en la cima con 9 puntos y Curazao le anda cerquita, con 8 unidades. Trinidad y Tobago se ubica en el tercer puesto, con 5 puntos, y Bermudas no tiene puntos.

La jornada del jueves será dramática en este grupo en el que predominan los equipos caribeños. Si los “reggae boyz” vencen a los trinitenses y Curazao hace lo propio ante Bermudas, la última jornada será de infarto porque se miden entre sí con un solo punto de distancia.

Bermudas ya no tiene opciones de clasificar. Trinidad la tiene complicada pues necesita vencer a Jamaica y a Bermudas, además que Curazao pierda puntos ante sus dos rivales, de hecho, para esa selección la opción más real es el repechaje.

LEA MÁS: Carlos Mora se sincera sobre su rol en la Selección Nacional

A la Selección de Costa Rica le bast ganar los dos partidos para meterse directo a la Copa del Mundo del 2026. John Durán. (JOHN DURAN)

Grupo C

En el grupo en el que se ubica Costa Rica, hay tres naciones que siguen en la pelea. Honduras es líder con 8, los nacionales están en el segundo lugar con 6 puntos, Haití tiene 5 unidades y Nicaragua apenas tiene un punto.

A Costa Rica le basta con una victoria ante Haití y Honduras para pasar de forma directa y ser una de las 48 selecciones en la Copa del Mundo. En caso de empatar o perder en Curazao, necesitaríamos que nuestros hermanos nicaragüenses nos echen una mano ante los catrachos y les quiten puntos.

Si Honduras vence a los pinoleros se acercan al boleto mundialista y lo podrían sellar si los ticos empatan contra Haití. Igualmente, si costarricenses y hondureños sacan los tres puntos este jueves, una victoria catracha le daría el pase directo y dejaría a los nuestros viendo si nos da para el repechaje.

Los haitianos necesitan ganar ambs juegos y que Honduras no gane ninguno, eso para sellar el pase de una.

LEA MÁS: Luis Flores, el motor silencioso del Cartaginés que sueña con la Selección Nacional

Juegos de la fecha 5 y 6 de la eliminatoria

La fecha 5 se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre, mientras que la última jornada se disputará el martes 18 de noviembre.

Fecha 5: jueves 13 de noviembre

- Surinam vs El Salvador: 4 p.m.

- Guatemala vs Panamá: 8 p.m.

- Trinidad y Tobago vs Jamaica: 6 p.m.

- Bermuda vs Curazao: 6 p.m.

- Haití vs Costa Rica: 8 p.m.

- Nicaragua vs Honduras: 8 p.m.

Fecha 6: martes 18 de noviembre

- Guatemala vs Surinam: 7 p.m.

- Panamá vs El Salvador: 7 p.m.

- Jamaica vs Curazao: 7 p.m.

- Trinidad y Tobago vs Bermuda: 7 p.m.

- Costa Rica vs Honduras: 7 p.m.

- Haití vs Nicaragua: 7 p.m.