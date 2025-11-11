Francisco Calvo reveló cuál es la sensación que se vive adentro de la Selección de Costa Rica

El defensor Francisco Calvo, una de las voces de peso y experiencia en el camerino de la Selección de Costa Rica, fue claro y directo al hablar del momento que vive el equipo antes de los duelos decisivos del proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026.

El zaguero del Al-Ettifaq de Arabia Saudita aseguró que dentro del grupo solo hay un pensamiento: lograr la clasificación, sin importar las dificultades.

“Los 26 estamos totalmente conscientes de lo que nos jugamos. Tenemos un país atrás que está atento y con muchas ganas, igual que nosotros, de ir a un Mundial; es muy bonito y claro que estamos muy motivados y con ganas de salir a la cancha, a hacer las cosas de la mejor manera”, expresó Calvo.

Francisco Calvo es claro sobre las obligaciones sobre la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El defensor también señaló que los próximos encuentros representan una oportunidad única.

“Estamos a puertas de dos partidos difíciles, pero es lo más bonito que hay y queremos que llegue la hora para jugar y sacar esto”, afirmó.

“Presión es no tener qué comer”

Calvo explicó que dentro del camerino se respira un ambiente de positivismo, unión y convicción por llevar a la Tricolor a su sétimo Mundial, el que sería su tercero a nivel personal.

La Selección de Costa Rica está muy metida en la meta para llegar a Norteamérica 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La presión es algo muy bonito, pero no la tenemos; presión es para alguien que se levanta y no tiene qué comer. Nosotros somos privilegiados al representar al país", comentó.

Finalmente, reconoció que el grupo ha tenido errores que deben corregir.

“Hemos regalado momentos, como el 2-0 que tuvimos acá contra Haití, que tal vez, no lo pudimos controlar, se nos salió un poco de las manos y, al final, rescatamos el empate. Eso debemos mejorarlo”, concluyó.