Francisco Calvo reveló cuál es la sensación que se vive adentro de la Selección de Costa Rica

Francisco Calvo dio un mensaje lleno de sinceridad sobre lo que serán lo que define como finales para la Selección de Costa Rica

Por Sergio Alvarado

El defensor Francisco Calvo, una de las voces de peso y experiencia en el camerino de la Selección de Costa Rica, fue claro y directo al hablar del momento que vive el equipo antes de los duelos decisivos del proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026.

El zaguero del Al-Ettifaq de Arabia Saudita aseguró que dentro del grupo solo hay un pensamiento: lograr la clasificación, sin importar las dificultades.

“Los 26 estamos totalmente conscientes de lo que nos jugamos. Tenemos un país atrás que está atento y con muchas ganas, igual que nosotros, de ir a un Mundial; es muy bonito y claro que estamos muy motivados y con ganas de salir a la cancha, a hacer las cosas de la mejor manera”, expresó Calvo.

Selección Nacional, entrenamiento
Francisco Calvo es claro sobre las obligaciones sobre la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El defensor también señaló que los próximos encuentros representan una oportunidad única.

“Estamos a puertas de dos partidos difíciles, pero es lo más bonito que hay y queremos que llegue la hora para jugar y sacar esto”, afirmó.

“Presión es no tener qué comer”

Calvo explicó que dentro del camerino se respira un ambiente de positivismo, unión y convicción por llevar a la Tricolor a su sétimo Mundial, el que sería su tercero a nivel personal.

Selección Nacional, entrenamiento
La Selección de Costa Rica está muy metida en la meta para llegar a Norteamérica 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La presión es algo muy bonito, pero no la tenemos; presión es para alguien que se levanta y no tiene qué comer. Nosotros somos privilegiados al representar al país", comentó.

Finalmente, reconoció que el grupo ha tenido errores que deben corregir.

“Hemos regalado momentos, como el 2-0 que tuvimos acá contra Haití, que tal vez, no lo pudimos controlar, se nos salió un poco de las manos y, al final, rescatamos el empate. Eso debemos mejorarlo”, concluyó.

