La historia detrás del “Piojo”: así nació el apodo de Miguel Herrera

Miguel Herrera, técnico de Costa Rica, es muy conocido por su apodo, el Piojo, algo que tiene un origen bastante lejano.

El entrenador mexicano es muy recordado por su paso con el América, además de la Selección Nacional de México, con la que logró ir al Mundial de Brasil 2014, tras una eliminatoria sumamente incómoda para los aztecas, en la que consiguieron el boleto en el repechaje luego de vencer a Nueva Zelanda después de la llegada de Herrera.

Miguel Herrera cuenta sobre el origen del apodo del Piojo. (Mayela López/Mayela López)

El técnico de la Tricolor habló con el medio argentino DSports y comentó de dónde salió el famoso Piojo por el que tanto se le nombra.

"NUNCA SE ME OCURRIÓ PREGUNTARLES EL POR QUÉ EL APODO DEL PIOJO" 🇲🇽



🗣 Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, explicó dónde surgió su famoso sobrenombre.@OKGoyco90 en #DSelección pic.twitter.com/ZXQ17jvhS8 — DSPORTS (@DSports) November 9, 2025

“Me lo puso la porra del Atlante cuando yo jugaba en el equipo, en la temporada 90-91, desde el 90 tengo ese apodo, conviví mucho con ello como jugador, luego como técnico, conviví con la porra y nunca se me ocurrió preguntarles por qué el apodo del Piojo, yo nada que ver con un piojo, pero al final de cuentas es parte de lo coloquial del fútbol y anteriormente era muy coloquial ponerle apodo a todo mundo”, reveló.