La historia detrás del “Piojo”: así nació el apodo de Miguel Herrera

Miguel Herrera explicó de dónde viene su apodo de “el Piojo”, que lo ha acompañado durante toda su carrera y que nació mucho antes de ser técnico

Por Eduardo Rodríguez

Miguel Herrera, técnico de Costa Rica, es muy conocido por su apodo, el Piojo, algo que tiene un origen bastante lejano.

El entrenador mexicano es muy recordado por su paso con el América, además de la Selección Nacional de México, con la que logró ir al Mundial de Brasil 2014, tras una eliminatoria sumamente incómoda para los aztecas, en la que consiguieron el boleto en el repechaje luego de vencer a Nueva Zelanda después de la llegada de Herrera.

Entrevista con Miguel "el piojo" Herrera
Miguel Herrera cuenta sobre el origen del apodo del Piojo. (Mayela López/Mayela López)

El técnico de la Tricolor habló con el medio argentino DSports y comentó de dónde salió el famoso Piojo por el que tanto se le nombra.

“Me lo puso la porra del Atlante cuando yo jugaba en el equipo, en la temporada 90-91, desde el 90 tengo ese apodo, conviví mucho con ello como jugador, luego como técnico, conviví con la porra y nunca se me ocurrió preguntarles por qué el apodo del Piojo, yo nada que ver con un piojo, pero al final de cuentas es parte de lo coloquial del fútbol y anteriormente era muy coloquial ponerle apodo a todo mundo”, reveló.

