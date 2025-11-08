Estos son los cuatro grandes ausentes en la Selección de Costa Rica y qué dicen sus cifras

La lista que entregó Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, dejó como suele suceder, muchos comentarios, entre ellos por la ausencia de varios jugadores que muchos esperaban ver con la camiseta de la Tricolor.

Los nombres que más han dado de que hablar tras quedar fuera son los de Jeyland Mitchell, Andy Rojas, Kenay Myrie y Cristhopher Núñez, quienes para muchos merecían un campo.

A Jeyland le cobran la inactividad

Jeyland Mitchel ha jugado muy poco en Stum Graz de Austria. (Prensa FCRF/Fotografía)

Caso por caso la situación se puede analizar, a Jeyland se le está cobrando la falta de minutos con el Stum Graz de Austria, club en el que ha tenido pocos minutos, sin embargo, en la Sele es un jugador que siempre había destacado.

El espigado atacante, de 21 años, solo tiene 87 minutos en toda la temporada en la liga austriaca, distribuidos en los últimos cuatro partidos del club, en los que en todos entró de cambio.

Jeyland llegó a préstamo a su nuevo club, de parte del Feyeenord, en el que no encontró espacio con el técnico Robin van Persie.

Andy Rojas pasa por gran momento

Andy Rojas pasa un buen comento con el Nueva York Red Bull ll. (La Nación/Fotografías: Nueva York Red Bull)

Andy Rojas es el otro legionario que suele aparecer en la Sele, el cual quedó fuera, sin embargo, su caso llama la atención dado que sí ha tenido bastante actividad con el New York Red Bull ll en Estados Unidos y hasta ha anotado de manera regular recientemente.

Durante la temporada regular, Tuti disputó 21 partidos, 18 como titular, fase en la que marcó cinco goles, mientras que en los playoffs ha sido figura importante para poner a su equipo en la final de la MLS Next Pro, como es llamada la división en la que juegan los equipos juveniles.

Rojas anotó un doblete ante el Chicago Fire ll el 27 de octubre en cuartos de final, por lo que su momento deportivo más bien es positivo y simplemente el Piojo se quedó con opciones que tienen hasta menos minutos y goles como Warren Madrigal o Álvaro Zamora.

Kenay perdió el pulso

Kenay Myrie quedó fuera pese a ser carta regular en el Saprissa. (La Nación/Cortesía: Fedefutbol)

Kenay Myrie fue uno de los futbolistas que estuvo en el microciclo de entrenamientos de esta semana, pero al final el mexicano prefirió otra opción sobre el muchacho, de 19 años.

El lateral derecho morado suma 706 minutos en el Apertura 2025 entre diez partidos y cuenta con tres goles y una asistencia, sin embargo, perdió el duelo ante el herediano Haxzel Quirós, quien acumula 979 minutos en 14 juegos, sin goles ni asistencias.

A Núñez no le alcanzó

Cristopher Núñez viene recuperándose de una lesión y el poco tiempo de regreso a las canchas la habría jugado en contra. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Otro de los que quedó afuera del microciclo y por el cual había expectativa en su llamado, fue Cristopher Núñez, el volante del Cartaginés, quien una vez más quedó fuera en el momento definitivo.

La calidad ya conocida del diez blanquiazul sirve para ser llamado pese a que casi no ha jugado este torneo por una lesión de menisco que lo tuvo afuera dos meses y recién volvió hace quince días, por lo que solo suma 347 minutos en cinco partidos, con un gol y una asistencia.

Al final no le dieron la oportunidad de quedarse por decisión técnica. Algunos lo comparan con el caso de Warren Madrigal, quien también tiene solo cinco partidos en el Apertura 2025 con el Saprissa, aunque en su caso volvió a jugar desde 28 de setiembre, por lo que trae más ritmo.

