Michael Bradley, técnico de Andy Rojas y leyenda estadounidense, dijo todo esto del costarricense

El técnico y leyenda del fútbol estadounidense, Michael Bradley, actualmente al mando del New York Red Bulls II, destacó con grandes elogios al delantero costarricense Andy Rojas, pieza clave en la clasificación del club a la final de la Conferencia Este de la MLS Next Pro.

Los neoyorquinos superaron 5-3 al Chicago Fire II, con Rojas como protagonista al marcar el gol del 4-3 a los 120 minutos, tanto que evitó los lanzamientos de penal y aseguró el boleto a la final. La MLS Next Pro es la categoría de desarrollo, en la que compiten equipos filiales y juveniles de la MLS.

Andy Rojas fue muy elogiado por su técnico, Michael Bradley Fotografías: Nueva York Red Bull (La Nación/Fotografías: Nueva York Red Bull)

Bradley se deshace en elogios por Andy Rojas

Tras el encuentro, Bradley resaltó que Rojas no solo brilló por su doblete, sino por su entrega e impacto en el juego completo.

“Fue un gran juego para él, primero que todo, es cierto, están los goles, pero su reacción en defensiva, en ofensiva, sus arranques, su intensidad. Es algo increíble de ver. Él tiene el talento, la habilidad, puede hacer cosas que no cualquiera puede”, comentó a los medios tras el partido en un video publicado por Metro Energy Soccer.

El entrenador añadió que han estado retando al joven atacante a ser más influyente y determinante, convencidos de que puede evolucionar hasta convertirse en un jugador aún más completo.

“En ciertos momentos este año lo retamos a hacer más, a tener más impacto, a tomar sus buenas cualidades y hacerlas que cuenten en los momentos importantes, estar listos para presionar, sin duda que él marcó gran diferencia”, añadió.

Michael Bradley fue seleccionado de Estados Unidos por muchos años y ahora es el técnico del New York Red Bull II (Ashley Allen)

ANDY STRIKES FIRST 🤜🤛 https://t.co/4KLvACFqgb pic.twitter.com/Mx9fLYDlaF — New York Red Bulls II (@NYRBII) October 26, 2025

Rojas vive su mejor momento de la temporada

Andy ha ido de menos a más esta temporada, en la que lleva 7 goles en 21 partidos, de los cuales cinco los marcó en octubre, destapándose en el momento más importante de la temporada, parte de las cosas que señaló su entrenador.

Por su parte el tico afirma que se siente con mucha confianza y con ganas de seguir aportando.

“He trabajado bastante para poder aportar mucho al equipo, en estas fases finales he podido aportar con goles y ojalá seguir por ese camino”.

Sobre los goles que marcó este domingo, Rojas afirmó que fue un partido muy duro y que hacer el gol que marcó la diferencia, es algo que lo llenó muchísimo.

“Muy alegre por los goles, he trabajado para esto, por lo que entrenamos y trabajamos todos los días, en este partido nos jugábamos el trabajo de toda la temporada y anotar y hacer de la manera como terminamos es muy emocionante”, comentó.