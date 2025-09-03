Jeyland Mitchell causó una grata impresión en el bicampeón de Austria por estas razones

Jeyland Mitchell fue contratado por el Sturm Graz de Austria, bicampeón de ese país, porque sus dirigentes quedaron impresionados por algunas características del tico.

Jeyland Mithcell no estará con la Sele por que se recupera de una lesión. (FCRF/FCRF)

Michael Parensen, director general del equipo austriaco, dijo en el sitio web del cuadro austriaco, cuáles fueron algunas condiciones que observaron de Mitchell, que los llevaron a tomar una decisión.

“Jeyland impresiona por su físico, robustez y versatilidad: además de su posición principal como defensa central, también se puede utilizar en el lado derecho de la defensa”, expresó.

No dejaron pasar por alto la juventud que tiene el tico que lo proyecta como un talento al que se le deben seguir sus pasos.

“Jeyland es todavía muy joven, tiene un gran potencial de desarrollo, pero al mismo tiempo ya puede aprovechar la experiencia de 20 partidos para la Selección absoluta de Costa Rica”, añadió Parensen.

“Nos complace que haya decidido mudarse al SK Sturm y esperamos verlo con nosotros en Graz en el futuro”, mencionó Michael Parensen, director general deportivo del equipo.

Por su parte, Mitchell, expresó en el mismo sitio que espera jugar y demostrar su talento.

“Es un gran club en Austria, que ha causado revuelo a nivel internacional en repetidas ocasiones y es conocido por confiar en jugadores jóvenes. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros de equipo y mostrar lo que puedo hacer”.

Jeyland Mitchell genera mucha expectativa en Austria. (Sturm Graz/Sturm Graz)

El costarricense llega al equipo austriaco como préstamos del Feyenord de Países Bajos, donde el entrenador Robin Van Persie expresó la temporada pasada, que Mitchell entrena con demasiado ímpetu y por eso lo excluyó del equipo.

Mitchell no estará en los juegos de la Selección Nacional, ante Nicaragua y Haití, porque se recupera de una lesión.