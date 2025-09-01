Jeyland Mitchell suena fuerte en un equipazo que es bicampeón en Europa

Jeyland Mitchell, uno de los jóvenes baluartes del fútbol tico, podría cambiar de equipo y jugar en Austria.

Jeyland Mitchell podría ir al fútbol de Austria. (Archivo/Archivo)

Varios medios neerlandeses informan que el tico podría ser cedido a préstamo por el Feyenoord al Sturm Graz de Austria, bicampeón del fútbol de ese país.

Mitchell es ficha del Feyenoord, pero desde el torneo pasado, no ha sido tomado en cuenta por el entrenador Robin van Persie, quien en algún momento dijo que entrena con mucho ímpetu.

El Sturm y el Feyenoord deberán enfrentarse por la Europe League, el 22 de enero del 2026, un partido que se darse el préstamo, sería muy especial para el tico.

El defensor se está recuperando de una lesión y no fue convocado, por esa razón, a los partidos eliminatorios de Costa Rica, ante Nicaragua y Haití.