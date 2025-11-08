Piojo Herrera destapó las cartas con las que Costa Rica enfrentará a Haití y Honduras

Miguel “Piojo” Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, finalmente reveló el listado para las últimas dos fechas de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 en las que la Tricolor se enfrentará a Haití y Honduras.

Como se anticipaba, el regreso de Joel Campbell es una de las principales novedades junto al llamado de Anthony Hernández, quien convenció al mexicano para que le diera un lugar en la Tricolor. Otro que regresa es el guardameta Kevin Chamorro.

Alajuelense es la base de la Selección de Costa Rica

Para la convocatoria, el Piojo confió plenamente en Alajuelense, equipo que es la base del seleccionado con ocho jugadores, pues además de Joel y Pika aparecen, Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Celso Borges, Alejandro Bran y Creichel Pérez.

Costa Rica se juega la vida ante Haití y Honduras de cara a Norteamérica 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

De los jugadores que entraron al microciclo realizado esta semana, el único manudo que no se mantuvo fue Rashir Parkins.

Ausencias destacadas

Entre las ausencias la que más llama la atención es la de Jeyland Mitchell, quien quedó fuera por decisión técnica, así como Christopher Núñez, quien tampoco se mantuvo en el microciclo.

Jeyland Mitchell quedó fuera de esta convocatoria. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esta es la lista completa

PORTEROS: Keylor Navas, Patrick Sequeira y Kevin Chamorro.

DEFENSAS; Haxzell Quirós, Alexis Gamboa, Santiago Van Der Putten, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Julio Cascante, Francisco Calvo, Carlos Mora y Joseph Mora.

MEDIOCAMPISTAS: Guillermo Villalobos, Celso Borges, Alejandro Bran, Orlando Galo, Aarón Murillo, Josimar Alcócer, Kenneth Vargas y Creichel Pérez.

DELANTEROS: Álvaro Zamora, Manfred Ugalde, Alonso Martínez, Joel Campbell, Warren Madrigal y Anthony Hernández