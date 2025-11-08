Al portero del Olimpia se le vino el mundo encima por polémico comentario sobre Keylor Navas

Andrés Salazar, portero suplente del Olimpia de Honduras, se metió en tremenda polémica tras asegurar este viernes que su compañero en el cuadro albo, Edrick Menjívar, está por encima de Keylor Navas por lo hecho durante las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026.

El meta de nacionalidad colombiana se apoyó en una lógica bastante particular, pues asegura que como a la selección catracha no le han anotado en esta fase eliminatoria, eso significa que el arquero olimpista es mejor que el Halcón.

Keylor Navas es de las grandes figuras de Costa Rica. (ORLANDO SIERRA/AFP)

“Menjívar está por encima de Keylor”

“En estos momentos Menjivar está por encima de Keylor Navas en temas de selección, a él no le han hecho goles. Lo digo por la posición en esta eliminatoria en la que son primeros. Keylor es un gran arquero, pero si uno se va al tema de números ve que a Endrick no le han hecho goles”, dijo.

La opinión de Salazar recorrió las redes sociales y los medios con rapidez, teniendo críticas hasta en Honduras, quienes consideran que lo que dijo no se sostiene.

Edrick Menjívar es el arquero titular de la Selección de Honduras. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

La crítica fue fuerte

“Esta loco este, Keylor es el mejor portero de todo América, Menjivar llegó a la H, gracias a TVC (canal de televisión) y el periodismo, ¿No ha visto cuantos goles regala en Olimpia y la selección".

“¿Qué fumó este tipo para decir esa mega mentira?”.

“Esta loco este, si para mí más bien no es mejor ni que Buba López (arquero del Real España y exseleccionado hondureño)”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados en medios catrachos.