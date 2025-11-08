Keylor Navas podría volver a jugar en Costa Rica el próximo año pero no como muchos imaginan

Keylor Navas podría pisar nuevamente suelo costarricense en 2026, aunque no porque algún club tico vaya a ficharlo, sino porque su equipo, el Pumas de México, fue confirmado este viernes como clasificado a la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf.

La confederación anunció la clasificación de los felinos y lo hizo utilizando una fotografía del arquero costarricense, lo que rápidamente encendió la ilusión de los aficionados ticos ante la posibilidad de verlo jugar en casa, esta vez con los colores universitarios.

Posible reencuentro con equipos ticos

Keylor Navas y Pumas clasificaron a la Copa de Campeones de Concacaf. (X Concacaf/X Concacaf)

Para la edición 2026 del torneo, Costa Rica tendrá representación con Alajuelense y Cartaginés, por lo que existe la posibilidad de que alguno de ellos enfrente a Navas y a su club en la competencia internacional.

Los brumosos deberán iniciar el certamen desde la primera fase, mientras que el León está a la espera de lo que ocurra en la Copa Centroamericana, ya que si logra conquistar el título, avanzará directamente a los octavos de final, evitando a varios rivales de peso.

El sorteo del certamen será el 9 de diciembre y si este lo permite, el regreso de Keylor Navas a Costa Rica podría darse en un duelo cargado de emoción, historia y mucha expectativa para los aficionados ticos.

Alajuelense se enfrentó a Pumas en marzo de este año por la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Fotografía)

Un antecedente reciente

Alajuelense ya sabe lo que es medirse ante Pumas: en la edición de este año los manudos se cruzaron con el cuadro mexicano en los octavos de final, cayendo 2-0 en México y empatando 1-1 en Tiquicia.