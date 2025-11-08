Carin León se fue de Costa Rica con un regalo muy especial del Piojo Herrera

El cantante mexicano Carin León realizó este viernes un masivo concierto en el Estadio Nacional, en San José, que fue el deleite de muchos, quienes se sorprendieron en una parte del show al verlo con la camiseta de la Selección de Costa Rica.

Un detalle especial de un compatriota

Los cantantes que vienen a Tiquicia suelen con regularidad ponerse la camiseta Roja para congraciarse con el público y generar más vínculo, obsequio que les suele hacer la producción del concierto; sin embargo, en el caso de la estrella de música norteña fue diferente.

LEA MÁS: Piojo Herrera pasó de la alegría del triunfo a la tristeza por una dura noticia que recibió

Miguel Herrera llevó una camiseta de la Selección de Costa Rica al cantante Carin León. (Captura pantalla/Captura pantalla)

A León fue Miguel “el Piojo” Herrera, entrenador de la Tricolor, quien se la fue a regalar personalmente en el hotel donde se encontraba hospedado, lo cual fue un lindo momento para el artista, al tener a un paisano que lo trató de esta manera.

Un número y mensaje con significado

El intérprete de temas como “No es por acá”, subió a sus redes el video con el Piojo Herrera, en el que se le ve emocionado y agradecido por el regalo, el cual tenía su nombre en la espalda y el número 10.

Carin León en modo selección pic.twitter.com/Wa85kZko2v — TD Más (@tdmascrc) November 8, 2025

Carin León provocó un llenazo este viernes en el Estadio Nacional. (Jose Cordero/José Cordero)

Saludos de Keylor Navas y conexión con Sergio Ramos

Herrera hasta le comentó a Carin que Keylor Navas le enviaba saludos. Ambos tienen en común la amistad con el futbolista español Sergio Ramos, con quien el cantante incluso compuso una canción en conjunto.

LEA MÁS: Al portero del Olimpia se le vino el mundo encima por polémico comentario sobre Keylor Navas