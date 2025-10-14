Balón Chismoso

Piojo Herrera pasó de la alegría del triunfo a la tristeza por una dura noticia que recibió

Piojo Herrera comunicó una dura noticia que lo dejó bastante triste tras el triunfo de Costa Rica ante Nicaragua

Por Sergio Alvarado
Costa Rica vs. Haití
Piojo Herrera pasó de la alegría a la tristeza este martes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Miguel “el Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, recibió una dura noticia que lo dejó bastante triste luego de la gran alegría tras el triunfo ante Nicaragua.

En sus redes sociales, el Piojo compartió el fallecimiento de un buen amigo, a quien despidió con un sentido mensaje hasta México.

“Con gran dolor despedimos al doctor Gerardo Aguilar, excelente ser humano. Te voy a extrañar, QEPD amigo”, escribió acompañado de una foto con el doctor.

Miguel Herrera se despidió con estas palabras tras el fallecimiento de un amigo.
Miguel Herrera se despidió con estas palabras tras el fallecimiento de un amigo. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Primera alegría del Piojo Herrera tras tres empates

Herrera vive momentos muy intensos con la Selección de Costa Rica, este lunes finalmente consiguió su primer triunfo en la fase final rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, tras acumular tres empates en la fase final de la eliminatoria a la Copa del Mundo.

Ante los pinoleros hubo muchas imágenes del Piojo celebrando de manera bastante efusiva, muy a su estilo, los cuales rodaron por todo lado en redes sociales y un día después la vida le mandó una gran tristeza con la partida de su amigo.

