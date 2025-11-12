Costa Rica se juega la vida ante Haití con una alineación con algunas sorpresas

Costa Rica se juega la vida ante Haití, por la penúltima jornada de la eliminatoria mundialista para el Mundial de Norteamérica 2026, y pese a eso, podría haber sorpresas en la alineación.

El comunicador William Cordero, con el micrófono de La Teja, conversó con Yashin Quesada, allá en Curazao, quien reveló detalles bastante sorpresivos de cara a lo que se espera que sea el planteamiento del Piojo Herrera.

Costa Rica volvería a tener a Celso Borges en la cancha ante Haití. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En medio de una de las playas de Curazao, Quesada reveló en los micrófonos de La Teja que Costa Rica alinearía con Keylor Navas en el arco; Alexis Gamboa, Juan Pablo Vargas y Kendall Waston en la zaga; Francisco Calvo por la banda izquierda y Háxel Quirós por la lateral derecha.

En la media, volverían Celso Borges junto con Orlando Galo, con Carlos Mora y Josimar Alcócer por las bandas, además de Alonso Martínez como delantero central.

LEA MÁS: Así está el panorama de todos los grupos de la eliminatoria de Concacaf antes de la fecha 5

La gran sorpresa sería la ausencia de Manfred Ugalde, debido al largo viaje desde Rusia, según Yashin, por lo que esperaría desde la banca.

Manfred Ugalde podría ser suplente ante Haití. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Joel Campbell, de quien se ha hablado mucho por su regreso a la Tricolor, tampoco estaría en los planes iniciales del entrenador mexicano, aunque podría ver minutos en la segunda parte, especialmente después de todo lo que ha generado su retorno a la Sele.

LEA MÁS: Periodista hondureño sorprende con una opinión que pocos se han animado a decir para juego contra Costa Rica

Haití y Costa Rica se verán las caras el jueves a las 8 p.m., y ante Honduras será a las 7 p.m. del martes próximo, en el Estadio Nacional de San José, en un compromiso en el que se espera celebrar el boleto al séptimo Mundial en la historia de nuestro país.