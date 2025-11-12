Jorge Luis Pinto envía mensaje de apoyo a la Sele con una frase icónica de Brasil 2014

Jorge Luis Pinto, entrenador de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, aprovechó sus redes sociales para mandar un mensaje de apoyo y motivación para la Tricolor previo al duelo de los nuestros ante Haití, juego de repercusión directa para la última fecha ante Honduras en el Estadio Nacional.

Pinto tras aquel famoso sorteo para ese mundial, y observar el grupo, con tres campeones del mundo, Uruguay, Italia e Inglaterra, dijo una frase muy recordada, que replicó en este video en sus redes sociales, además de un mensaje deseando el bien de la tricolor.

Jorge Luis Pinto mandó un mensaje de apoyo a Costa Rica previo al duelo con Haití. (Alonso Tenorio)

“Quiero saludar al todo el pueblo tico, jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, directivos, en sí a todos los hinchas de la Selección, desearles lo mejor, sé que es un partido difícil, de los que está acostumbrado Costa Rica a jugar, siempre fue así, una eliminatoria no ha sido fácil nunca, acuérdense de los partidos que hemos jugado y que eran de vida o muerta, igual el de mañana, que tengan las mejor de las suertes, un buen fútbol, confianza, seguridad y para adelante. Recuérdense que entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida”, dijo Pinto.

Costa Rica se medirá a Haití en Curazao este jueves a las 8 p.m. por la quinta fecha de la eliminatoria, duelo de total obligación para la Tricolor en sus aspiraciones para ir al Mundial de Norteamérica 2026 de forma directa.

La Sele cerrará su camino en esta eliminatoria de Concacaf el próximo martes 18 de noviembre, cuando recibamos a Honduras en el Estadio Nacional de San José, con la opción de sellar el boleto directo a la copa del mundo, o para el repechaje, o hasta incluso con la posibilidad de quedar fuera de la cita mundialista del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.