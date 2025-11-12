Periodista hondureño sorprende con una opinión que pocos se han animado a decir para juego contra Costa Rica

Feisal Rishmawy, uno de los periodistas hondureños más populares en redes sociales —con más de 60 mil seguidores en su canal de YouTube—, lanzó un comentario que sorprendió a muchos por su franqueza al hablar sobre el crucial partido entre Costa Rica y Honduras.

Mientras que parte de la prensa catracha se muestra optimista y confiada en una victoria de la H, Rishmawy fue más mesurado y realista, al punto de admitir que el compromiso le genera nervios e inquietud.

En una transmisión en su canal, al comunicador le enviaron una opinión por parte de un aficionado que decía que piensa que Honduras no gana en Nicaragua, a lo que él respondió con franqueza.

Feisal Rishmawy fue muy sincero sobre lo que piensa del juego entre Costa Rica y Honduras. (Tomada Instagram/Tomada Instagram)

“Yo creo que Honduras sí gana en Nicaragua, pero debo confesar que estoy un poquito nervioso, por no decir un poquito cagado, con el partido que se nos viene en San José.

“¿Por qué me siento nervioso? Vos me dirás, mirá, pero Honduras tiene más puntos que Costa Rica, mirá que no han sido superiores, mirá que sufrieron contra Haití, sufrieron contra Nicaragua. Honduras viene con ventaja deportiva porque si llegan con una victoria en mano, a Honduras le bastaría el empate".

LEA MÁS: ¿Cuál debe ser el papel de Celso Borges y Joel Campbell en esta Selección?

Los motivos de tantas dudas

Costa Rica recuperó jugadores, mientras que Honduras perdió algunos de cara al partido eliminatorio. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Para Rishmawy, el momento deportivo pesa mucho y en ese aspecto los ticos sacan ventaja.

“Yo veo una selección hondureña desjerarquizada para ese partido contra los ticos en San José. Y veo una selección tica jerarquizada, porque nosotros perdimos jugadores por lesión y porque los ticos ganaron jugadores y se han ido reconstruyendo en el camino.

“¿Me explico? Costa Rica, bueno, Keylor ya estaba. Waston se le agregó desde la última fecha. Campbell, quien no solamente es jugador de selección, al que respetaría aun estando en mal momento. Aun viniendo mal, yo respetaría a Campbell, pero ahora más todavía porque viene bien, porque agarró ritmo futbolístico, porque está haciendo goles, porque está jugando bien en el fútbol costarricense. Keylor, Waston, Campbell, Celso Borges", opinó.

LEA MÁS: Francisco Calvo reveló cuál es la sensación que se vive adentro de la Selección de Costa Rica

Lesiones podrían pesar mucho

Además, destacó que más allá de lo emocional, las lesiones le pueden pesar mucho a Honduras.

“No soy adivino, no tengo bola de cristal, no soy Dios para saber el futuro. Pero, la realidad es que Honduras se va a jugar el boleto a la Copa del Mundo sin sus dos mejores centrales, Tenir Maldonado y Julián Martínez, uno de ellos el capitán de la selección, nada más y nada menos. Honduras se va a jugar el boleto al Mundial sin Rigoberto Rivas, uno de sus mejores volantes.

“Sin Choco Lozano, su centro delantero titular; sin Edwin Rodríguez, uno de sus mejores futbolistas en ataque. Y, tristemente, también le podríamos sumar a la lista a Dixon Ramírez, quien había sido uno de los mejores descubrimientos de Reinaldo Rueda en la Copa de Oro.

“Si no estuviera mi corazón, mi hondureñidad y mi amor por mi selección de por medio, yo te diría que lo más normal es que Costa Rica gane. Yo no me imagino a Costa Rica no ganando ese día contra Honduras en San José. ¿Verdad? Esa es la realidad de lo que yo veo en el escenario", profundizó.

LEA MÁS: Presidente de la Federación Nicaragüense manda mensaje que ilusiona a Costa Rica